De Rossi rinnova con la Roma, tifosi in festa sui social: «Ora comprate calciatori per la Champions»

La notizia è arrivata: Daniele De Rossi sarà il futuro allenatore della Roma. Il contratto di soli sei mesi stipulato lo scorso gennaio, è stato prolungato per tempo ancora da definire (i dettagli nei prossimi giorni). Dan e Ryan Friedkin, però, hanno voluto dare l’annuncio il giorno stesso del ritorno dei quarti di finale di Europa League in cui l’accesso alla semifinale è ancora in ballo. Non solo, i giallorossi non sono nemmeno così sicuri di giocare la prossima Champions League. Dunque, De Rossi sarà alla Roma a prescindere da quello che succederà da oggi fino a fine stagione.

De Rossi rinnova con la Roma. I Friedkin: «Felici di costruire con lui un progetto a lungo termine»

De Rossi rinnova, le reazioni social

«Una mossa forte, a poche ore da un match che vale una stagione», è uno dei tanti commenti di tifosi entusiasti postati sotto la notizia. «Grande Daniele un plauso al presidente che ancora una volta si dimostra un signore», «Se lo merita per l'umiltà con cui si è posto e che l'ha sempre distinto», «Adesso spero che gli stiano vicino come società quando ne avrà bisogno».

Quest’ultimo messaggio ha trovato il consenso di molti tifosi che si aspettano dal club un mercato che porti giocatori di livello adeguati a competere su grandi palcoscenici.

De Rossi ha di certo le qualità per guidare la squadra, ma gli serviranno calciatori sani e una rosa che possa ruotare considerando le tante partite che si disputeranno la prossima stagione a prescindere dal piazzamento europeo: «Comprategli i calciatori giusti per giocare la Champions», «Aprite un nuovo corso con una squadra giovane e di livello» e così via. Dunque, il prossimo step sarà l’annuncio del direttore sportivo che prenderà il posto di Tiago Pinto e dirigerà il mercato estivo. Un passo alla volta.