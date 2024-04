De Rossi rinnova con la Roma. I Friedkin: «Felici di costruire con lui un progetto a lungo termine»

Un appuntamento per scrivere il futuro della Roma. Ieri Dan e Ryan Friedkin hanno incontrato Daniele De Rossi e con lui hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto. Una sorta di dichiarazione di intenti, in attesa della firma vera e propria, e una scelta quasi scontata della dirigenza, che non potrebbe che essere soddisfatta del rendimento della squadra dal suo arrivo in panchina. Ma anche una scelta simbolica, con l'annuncio che arriva nel giorno del ritorno dei quarti di Europa League contro il Milan. Si parte dall'1-0 dell'andata firmato Mancini: se la Roma dovesse passare il turno, De Rossi potrà godersi anche il meritato rinnovo. Il nuovo contratto sarà probabilmente un biennale, ma per i dettagli c'è tempo: Daniele vuole prima concentrarsi sul finale di stagione.

“Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'#ASRoma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro”.



De Rossi-Roma, il comunicato del club

«Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro - si legge in una nota del club - Nel suo breve mandato come capo allenatore, l'impatto positivo che la sua leadership ha portato all'intero club, ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma.

La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali. Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore impegno per offrire il futuro che i tifosi dell'AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele. Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni. Forza Roma!». Firmato Dan e Ryan Friedkin.