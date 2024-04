Roma, Llorente in pole per sostituire Ndicka nel derby. Smalling resta in attesa di una chance

Chris Smalling sta talmente bene che questa mattina non era a Trigoria con gli infortunati (Kristensen, Spinazzola e Azmoun) ad allenarsi. In realtà all’interno del centro sportivo c’erano anche Abraham e Pellegrini: il primo perché deve completare la sua quarta settimana completa di allenamento con la squadra; il capitano perché era squalificato a Lecce e sta recuperando nonostante la giornata libera. Insomma, il derby è nella testa di tutti e domani comincerà la vera e propria preparazione.

Pellegrini, per il derby torna il salva De Rossi: rinato dopo la crisi con Mourinho e adesso è di nuovo un insostituibile

De Rossi già sa che dovrà fare a meno di Ndicka squalificato e sono tre le alternative da sfruttare accanto a Mancini: Llorente, Huijsen e Smalling. Quest’ultimo sarebbe la carta migliore da sfruttare se non fosse che è stato fermo per quasi tutta la stagione ed è appena rientrato da un infortunio alla caviglia.

Schierarlo titolare nel derby in una difesa a quattro, quando il tecnico per re-inserirlo ha sempre usato quella a tre, potrebbe diventare un azzardo. Meglio, probabilmente, utilizzarlo gradualmente per evitare errori clamorosi o ricadute. Dunque, le alternative rimangono due: Huijsen e Llorente. L’ex Juve un derby lo ha già giocato in Coppa Italia per 81 minuti e ha provocato il rigore decisivo, facendo un fallo su Castellanos, poi segnato da Zaccagni. Anche se De Rossi lo ha preferito per sostituire l’ivoriano lunedì, non è detto che lo scelga per giocare una partita così delicata come il derby. Ecco, quindi, che la scelta dovrebbe ricadere sullo spagnolo. Da quando c’è Daniele in panchina, ha giocato in coppia con Mancini dall’inizio, e in una difesa a quattro, contro Sassuolo, Cagliari, Salernitana, e Feyenoord (andata e ritorno). Abbastanza per ricomporre la coppia in occasione di una partita delicatissima. Inoltre, Ndicka sarà anche squalificato nella gara d'andata di Europa League contro il Milan. Un altro problema da risolvere.