Amici 23, il papà di Sarah: «Quello che ho visto in tv mi ha lasciato di sasso». Le sue paure

Di recente, il padre della cantante Sarah Toscano è stato intervistato dal Settimanale DiPiù, dove ha svelato alcune delle sue più grandi paure su sua figlia. “La mia paura è che quando Sarah uscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse, è questa la mia preoccupazione. […] Per questo io e sua madre Petra abbiamo deciso di iscriverla a scuola come privatista visto che quest’anno non ha potuto continuare il suo percorso scolastico da studentessa al Liceo Linguistico. Non si sa mai nella vita. Se quest’anno poi dovesse riuscire a diplomarsi per lei si apriranno le porte dell’Università Bocconi con il corso di laurea in Economia Aziendale e Management”. Inoltre, il padre della Toscano ha rivelato che il bacio che sua figlia diede a Holy Francisco lo lasciò di sasso. Nonché il fatto che Sarah abbia sempre studiato per entrare a fare parte della scuola di Amici: “Aveva cinque anni quando ha iniziato a studiare il pianoforte e in breve tempo, impegnandosi pochissimo, è arrivata a partecipare e vincere dei concorsi internazionali. Lei è fatta così, quando decide di dedicarsi a qualcosa, deve raggiungere il vertice. Ma quando non ci riesce, purtroppo, soffre tanto, tantissimo". Photo Credits: Ufficio Stampa Amici - Music by Korben



