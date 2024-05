Splendida Cornice, stasera in tv l'ultima puntata dello show di Geppi Cucciari. Da Ferzan Özpetek a Lillo: ospiti (e anticipazioni)

Splendida Cornice, torna stasera in tv giovedì 2 maggio alle 21.25 su Rai 3. Tutto può essere cultura, dipende da come la usi è questa la premessa dello show di Geppi Cucciari che mixa conoscenza con attualità e comicità. Vediamo dunque le anticipazioni e gli ospiti di stasera che segnerà la chiusura di questa edizione dello show.

Splendida Cornice, gli ospiti di stasera

Come in ogni puntata saranno tantissimi gli ospiti anche stasera. Nell’ultima puntata della stagione ci saranno il regista Ferzan Özpetek, con la sua ultima opera letteraria “Cuore Nascosto”, l’attore Vinicio Marchioni in veste di scrittore con il libro intitolato “Tre Notti” e Pasquale Petrolo, conosciuto come Lillo. E ancora l’attrice e regista Serra Yilmaz, Kabir Bedi, il vignettista Andrea Spinelli, Norma Bargetzi e Bruna Molinari dell’associazione “Anziane per il clima” e Nico Acampora, educatore e fondatore di PizzAut in collegamento da Monza. Spazio poi alla musica con Elio e i Negrita e alla danza con la performance “Take Me With You” del Poznań Opera Ballet.