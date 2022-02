Diretta Curling finale olimpica alle 13.05: Italia, Constantini e Mosaner in pista per lo storico oro

L'appuntamento con la storia è fissato alle 13.05: alle Olimpiadi invernali di Pechino la coppia azzurra formata da Stefania Costantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Aeronautica) si giocano la medaglia d'oro nella finale del curling doppio misto contro la Norvegia di Skaslien e Nedregotten.

Il duo italiano arriva a questa sfida grazie ad un percorso netto fatto di 9 vittorie in 9 partite, ultima delle quali la semifinale contro la Svezia vinta senza mai rischiare e dimostrando grande carattere. Non tremano le mani degli azzurri che, comunque vada, la storia l'hanno già scritta: si tratterà infatti della prima medaglia olimpica per l'italia in questo sport, il quale conta nel nostro Paese appena 500 atleti praticanti.

Finale Olimpica Curling - Doppio Misto

ITALIA: Stefania Costantini, Amos Mosaner

NORVEGIA: Kristin Skaslien, Magnus Nedregotten

PUNTEGGIO:

Dove vederla in tv e diretta streaming

La finale olimpica del curling doppio misto di martedì 8 febbraio delle ore 13.05 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2, RaiSport HD (can. 57) ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery +, Rai Play e Eurosport Player.