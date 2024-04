Jacobs, sabato il debutto stagionale nei 100 metri a Jacksonville

Il debutto stagionale di Marcell Jacobs si avvicina. Poco fa è arrivato l’annuncio del campione olimpico, che sui social ha avvisato i suoi followers di essere pronto a tornare sui blocchi. Lo farà sabato a Jacksonville, in Florida, nei 100 metri (alle 15 locali, le 21 italiane) in un meeting che vede iscritti anche tre suoi compagni di allenamento, ovvero l’americano Trayvon Bromell, il canadese Andre De Grasse e il giapponese Hakim Sani Brown.

Jacobs polemico sui social: «Siamo ad aprile e non ho ancora gareggiato. Stagione finita»

Sarà la prima uscita dell’anno per Jacobs, in questa stagione in cui proverà a confermarsi campione olimpico a Parigi e d’Europa a Roma. Il velocista gardesano non corre nei 100 metri dal 10 settembre 2023, nel meeting di Zagabria. Sono passati 230 giorni a oggi, ma intanto sono accadute tante cose: dalla separazione con lo storico coach Paolo Camossi al trasferimento negli Stati Uniti, dove si allena attualmente nel gruppo con il guru Rana Reider.

Gli avversari

Sulla pista dell’Hodges Stadium, nella University of North Florida, che dall’autunno scorso ospita i suoi allenamenti, Marcell troverà pane per i suoi denti. Per l’appunto ci saranno Bromell, due volte bronzo mondiale dei 100; il campione olimpico dei 200 De Grasse; i finalisti mondiali a Budapest Sani Brown e il giamaicano Ryiem Forde, nonché l’asso francese Christophe Lemaitre, i brasiliani Erik Cardoso e Felipe Bardi, il cinese Xie Zhenye.

Dopodiché, sarà la volta delle World Relays di Nassau (4-5 maggio), il Mondiale di staffette nelle Bahams che servirà per qualificarsi ai Giochi Olimpici con la 4x100 azzurra.

Poi il rientro in Europa, con le gare del Roma Sprint Festival del 18 maggio allo stadio dei Marmi. Previsto anche l’impegno del 28 maggio al Golden Spike di Ostrava (Repubblica Ceca) e ovviamente l’imperdibile appuntamento degli Europei di Roma, che vedrà il culmine la serata di sabato 8 giugno, che mette in palio la medaglia d’oro dei 100 metri, mentre il 12 giugno la serata conclusiva che assegna il titolo della staffetta. E per finire Parigi 2024.