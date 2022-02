Constantini e Mosaner, chi sono gli "Imbattibili" medaglia d'oro nel curling

«Siamo una squadra d'oro. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale»: ai microfoni di Rai Sport Stefania Constantini e Amos Mosaner raccontano come è nata la storica medaglia d'oro conquistata a Pechino nel doppio misto di curling. «È un sogno che diventa realtà, ci abbiamo creduto, questa medaglia ce la siamo meritata, sottolinea Constantini. Le fa eco Mosaner: «11 vittorie e 0 sconfitte, siamo stati la squadra migliore». «È una gioia indescrivibile - dice Constantini - Sono molto fiera di me stessa ma voglio sottolineare che tutti i tiri che si fanno si fanno in due, siamo una squadra ed il lavoro di squadra è stato eccezionale».

Chi sono i due campioni azzurri

Ma chi sono i due nuovi campioni olimpici italiani? Stefania Constantini ha 22 anni, è nata a Pieve di Cadore e vive a Cortina d'Ampezzo. Amos Mosaner di anni ne ha 26 ed è nato a Trento. Per la più giovane della coppia di curling misto la passione per questo sport è nata da bambina e si è evoluta grazie al supporto della famiglia, in particolare del papà, ex giocatore di alto livello di hockey sul ghiaccio. Il percorso sportivo non è stato facilissimo. Solo di recente infatti la Constantini è entrata nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Prima, per mantenersi, doveva dividersi tra gli allenamenti e il lavoro in un negozio di abbigliamento. Una giovane atipica rispetto ai ventenni dei social. Il suo profilo Instagram è privato e con pochi post, non ama raccontare la sua vita all'esterno e mantiene uno stile riservato.

Amos Mosaner fa invece parte del gruppo sportivo dell'Aeronautica dal 2017 e ha conquistato i primi titoli italiani già negli under 16 e 21. La sua prima volta ai Giochi Olimpici è datata 2018 e gareggia anche per la squadra nazionale maschile di curling. Di fatto la sua Olimpiade non è ancora finita.