Cos'è il Curling, l'Italia vede la prima medaglia e sogna l'oro alle Olimpiadi di Pechino: come funziona, cosa sono le stone e la "house" e a cosa serve la scopa

Quel «linea buona» urlato dalla nostra Stefania Constantini durante il lancio della pietra alle Olimpiadi è già un tormentone social. L'Italia ha finalmente trovato la sua dimensione nel Curling, sport da sempre sottovalutato, ma che a Pechino ci regala una medaglia storica. La coppia azzurra del misto è in finale e deve battere la Norvegia per vincere l'oro. Ma come funziona il Curling? E a cosa serve la scopa che spazza la pista?

APPROFONDIMENTI SPORT Foto SPORT Video PECHINO 2022 Curling, Italia in finale per l'oro OLIMPIADI INVERNALI Arianna Fontana, medaglia d'oro nello short track alle...

SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! È MEDAGLIAAAAAAA!



Stefania Constantini e Amos Mosaner da urloooooo! L’Italia batte la Svezia 8-1 nel doppio misto di curling! 🥌#ItaliaTeam | #Beijing2022 pic.twitter.com/0AT4EUkdrt — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) February 7, 2022

Cosa è il Curling

É uno sport invernale che si pratica sul ghiaccio ed è un derivato del gioco delle bocce. La superficie sulla quale si lanciano i blocchi chiamati stone (o pietre all'italiana) è lunga circa 45 metri e larga 4, che di partita in partita viene “innaffiata” con dell’acqua al fine di creare delle goccioline che possano ghiacciare rendendo irregolare il campo e rendono necessario l'uso della scopa, che spazza via le impurità.

I giocatori si sfidano lanciando a turno dei blocchi di pietra del peso di 20 kg e dotati di manico. Quando la stone è in movimento, gli altri membri della squadra iniziano a spazzare la superficie ghiacciata muniti di una scopa che è necessaria per migliorare la traiettoria della stone e provano a indirizzarla più possibile verso l'obiettivo (un bersaglio disegnato sul ghiaccio), chiamato house.

Con tutta probabilità il curling fu inventato in Scozia durante il tardo Medioevo ma è stato ufficialmente riconosciuto come sport olimpico con l'introduzione di questa disciplina nel 1998 alle Olimpiadi di Nagano, in Giappone. Canada e Scozia sono tra le nazionali più forti al mondo nel curling così come gli USA.

La Mossa del Pinguino

Nel 2014 Claudio Amendola ha diretto "La Mossa del Pinguino", un film che racconta con toni comici quanto il Curling sia poco considerato e conosciuto in Italia. Il protagonista infatti casualmente ne scopre l'esistenza e decide di formare una squadra per partecipare alle Olimpiadi di Torino, coinvolgendo alcuni amici.