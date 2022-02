Olimpiadi invernali, Federica Brignone argento nello slalom gigante: è la quarta medaglia dell'Italia

Quarta medaglia per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino. È di Federica Brignone, che ha vinto l'argento nello slalom gigante. Quattro anni fa a PyeongChang aveva vinto il bronzo. Oro alla svedese Hectoro, bronzo alla svizzera Lara Gut-Bherami. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 1'55"97 dietro solo alla svedese Sara Hector con il crono di 1'55"69. La Brignone a 31 anni è la più anziana della storia a vincere una medaglia nel gigante olimpico.

APPROFONDIMENTI SPORT Foto SPORT L'Italia del curling in semifinale PECHINO 2022 Slittino: Dominik Fischnaller è terzo PECHINO 2022 Olimpiadi invernali, Lollobrigida argento nel pattinaggio di... OLIMPIADI Chi è Francesca Lollobrigida, medaglia d'argento alle...

Goggia, cronaca di un miracolo: le Olimpiadi di Sofia cominciano oggi

Si tratta della prima medaglia dello sci alpino in questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali. L'ultimo argento olimpico italiano nella storia dello sci alpino femminile è quello di Isolde Kostner, vinto nella discesa libera di Salt Lake City 2002. Elena Curtoni chiude in 20esima posizione a 4″22, mentre Marta Bassino era uscita nella prima manche.

Malagò: un argento strabiliante

«Una Federica strabiliante, eccezionale, una medaglia di grande valore, al di là del colore». Così il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta l'argento nel gigante di Federica Brignone. «Sapevamo che questa era una delle sue carte da giocare in questi Giochi e lei si è confermata al top. Sapevamo che lei voleva fortemente una medaglia a queste Olimpiadi e per ora ha centrato la prima. Si è ripetuta a distanza di 4 anni, ribadendo, come sempre, di essere una garanzia».

Federica Brignone, aggiunge ancora Malagò, «è del resto l'atleta italiana che ha vinto più prove di Coppa del Mondo, quindi per noi era una certezza». Il presidente del Coni, ancora in isolamento Covid, dice anche di «esserle grato a livello personale e lo sport italiano le è riconoscente. Avanti così Federica»