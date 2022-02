Olimpiadi di Pechino, altro oro di Mayer al SuperG. Male l'Italia, Paris affonda

L'austriaco Matthias Mayer è il primo sciatore a vincere l'oro nello sci alpino in tre Olimpiadi consecutive, dopo aver conquistato a Yanqing il Super G con una prova pulita e autorevole. Mayer, che si aggiudicò l'oro nella discesa libera a Sochi nel 2014 e il Super G a PyeongChang nel 2018, ha domato The Rock, la pista di Pechino 2022, in 1:19.94 con l'americano Ryan Cochran-Siegle staccato di soli 4 centesimi e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde di 42 centesimi. Lontani dal podio gli italiani con un prova quasi fotocopia dalla libera: Matteo Marsaglia è 18/mo, Dominik Paris 21esimo, mentre Christof Innerhofer è caduto.

«Mayer ha fatto qualcosa di incredibile nella sua carriera, soprattutto nei grandi appuntamenti». Così si è complimentato Christof Innerhofer dopo il SuperG a Pechino 2022 vinto dall'austriaco. «A Cortina non aveva girato così bene, ma in tutti gli altri grandi appuntamenti è da guardare con invidia per come scia. Lui è sempre molto tranquillo e sereno, quando mette fuori i bastoni dal cancelletto va a tutta senza guardare ai centesimi, al risultato. A lui piace sciare spingendo: è molto sciolto e sorridente, mai nervoso», ha aggiunto l'azzurro che poi sulla sua prestazione sottolinea: «non avevo grandi sensazioni sin da subito, ho commesso un errore, l'atteggiamento era giusto ma non la prontezza, non avevo il feeling giusto per sciare meglio di come ho fatto».

SOFIA GOGGIA - «Sono state due settimane difficili: essere qui è già un grande successo, ma non garantisco nulla. Le condizioni sono quelle che sono. Ho ancora un po' di tempo, ma non posso garantire nulla, neanche la partecipazione alla discesa». Così Sofia Goggia ha parlato con commozione della sua condizione sulle piste di Yanqing. «Ce la metterò tutta, ringrazio gli italiani per l'affetto dimostrato. A volte si sente la tensione addosso, ma anche l'affetto», ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport. «Mi dispiace di non poter essere la solita Goggia competitiva, ma le condizioni sono queste. Valuteremo giorno per giorno».