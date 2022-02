Cos'è lo short track, lo sport di Arianna Fontana medaglia d'oro alle Olimpiadi

Il primo oro delle Olimpiadi di Pechino per l'Italia è arrivato da Arianna Fontana, che ha vinto la finale di short track 500m donne. «Ho rincorso l'oro di Pyeongchang, volevo riportarmelo a casa e ce l'ho fatta», ha detto l'atleta azzurra, che ha conquistato la sua decima medaglia olimpionica, pareggiando il record di Stefania Belmondo.

Cosa è lo Short Track

La parola short track in italiano significa pista corta. É una gara di pattinaggio che si svolge su una pista di giacchio al chiuso, lunga 111,12 metri. Gli atleti, da un minimo di tre a un massimo di nove, si sfidano contemporaneamente sulle varie lunghezze, che possono essere 500 m, 1000 m, 1500 m individuali sia per le donne che per gli uomini; le staffette vengono corse su distanze di 3000 m per le gare femminili e di 5000 m per quelle maschili. Fa parte delle Olimpiadi invernali dal 1992. A differenza del pattinaggio su pista lunga non esistono le corsie, cosa che permette contatti tra gli atleti. É facile infatti assistere a cadute e squalifiche.