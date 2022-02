Arianna Fontana, medaglia d'oro nello short track alle Olimpiadi di Pechino: «Successo frutto di lacrime e sudore»

L'Italia vince la prima medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Pechino. Arianna Fontana trionfa nei 500 metri dello short track, con una rimonta da sogno. Dopo una falsa partenza e la caduta É la decima medaglia olimpionica personale per la pattinatrice, che ha raggiunto il record dell'ex fondista Stefania Belmondo. Arianna si è imposta con il tempo di 42.488 davanti alla olandese Suzanne Schlting e alla canadese Kim Boutin. Questa mattina Federica Brignone aveva conquistato l'argento nello slalom gigante.

Le gioie azzurre continuano ad arrivare dalle donne. Esulta il Presidente del Coni Giovanni Malagò: «Arianna sei nella storia! Mi hai commosso. Che sofferenza! Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te - aggiunge il numero uno dello sport italiano, attualmente in isolamento per il Covid -. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita. Ti ringrazio per quello che hai fatto e per quello che farai. Il Coni sarà sempre al tuo fianco. Complimenti ad Anthony e alla Federazione per quanto hanno fatto in questi quattro anni di duro lavoro. Arianna, sei la più grande di tutti i tempi e possiamo dire che oggi ti meriti 10 e lode!», le sue parole.

Fontana: «Oro frutto di lacrime e sudore»

«Non ho molte parole in questo momento, è stata una finale che non so come definirla. Avevo visto che l'olandese voleva partire davanti e l'ho lasciata andare. Poi ho attaccato e ho tagliato il traguardo davanti, ho urlato, è stato uno sfogo per il mio allenatore e la mia famiglia». Arianna Fontana racconta così ai microfoni della rai il primo oro per l'Italia, nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di Pechino 2022. «Questa medaglia è per tutti quelli che mi hanno sostenuto. Un oro frutto di tanto lavoro, sudore e tante lacrime. Lo volevo, essere qui di nuovo dopo quattro anni molto difficili. Ci ho sempre creduto».

Curling a medaglia per la prima volta

Esulta anche la squadra mista di Curling, formata da Amos Mosaner e Stefania Costantini, che è in finale dopo la vittoria con la Svezia per 8-1. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi l'Italia vincerà una medaglia in questa categoria.