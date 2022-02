Finale curling Pechino 2022: inizia il countdown, si gioca alle 13. E a Cortina ci sarà pure il maxischermo

Manca sempre meno all’evento che tanti aspettano. All'Ice Cube di Pechino, Stefania Constantini e Amos Mosaner sono pronti a giocarsi l’oro olimpico nel doppio misto del curling. L’attesa è vibrante, per una finale storica. Al punto tale che a Cortina, il sindaco Giampietro Ghedina ha fatto allestire in mattinata un maxischermo nel centro della località ampezzana, proprio per vedere all’opera la nuova beniamina di casa, Constantini, che insieme a Mosaner sta entusiasmando l'Italia intera grazie alle imprese sul ghiaccio. A Cortina si preparano già a fare festa, qualunque sia il risultato, anche perché una medaglia è già in cassaforte: sarà oro o argento. Ma è tutta l'Italia che sta spingendo gli azzurri al risultato pieno.

Olimpiadi, Italia storica nel curling: oggi la finale contro la Norvegia (orario e dove vederla)

Dopo dieci vittorie su dieci incontri, gli azzurri vogliono continuare la striscia di imbattibilità e non vogliono fermarsi proprio sul più bello. Ieri la coppia italiana è scoppiata in lacrime, al termine del match di semifinale vinto e dominato contro la Svezia. Sono le lacrime di tutti noi. Dopo la finale conquistata, il duo Constantini e Mosaner aveva dichiarato: «Ci sentiamo così felici e orgogliosi di noi stessi. Quando abbiamo visto le nostre famiglie in tv, abbiamo iniziato a piangere. È stato un momento magico. Un sogno». Che, si spera, non finisca qui. Tra un paio d’ore, c'è l'ultima cruciale sfida: la finale per l'oro alle ore 13.05 (in tv su Rai 2 ed Eurosport) contro la temibile Norvegia. Resta solo da vedere se sarà oro o comunque un argento impensabile alla vigilia. In ogni caso, quello del curling è un metallo prezioso. Che nessuno si sarebbe mai immaginato. Ma, come si suol dire, l'appetito vien mangiando. Di certo l'Italia arriva alla finale con i favori del pronostico. In un'Olimpiade, però, l'emozione può giocare brutti scherzi. Per questo, serve il sostegno di tutti, anche dall'Italia, per entrare nella storia di questo sport.