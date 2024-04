Frankie Dettori ci sarà per il Kentucky Derby del 4 maggio: trovato il cavallo, si chiama Society Man

Dettori sarà a cavallo, il che gli viene naturale essendo Frankie il miglior fantino del mondo, anche il 4 maggio nel Kentucky Derby. E’ la corsa per cui ha detto di aver posticipato l’autopensionamento che aveva programmato per il 2023 (ma attenzione: a giugno c’è il Royal Ascot e l’extension potrebbe prolungarsi, perché il meeting reale è una tentazione irresistibile).

Giorni fa, dopo una vittoria a Keeneland, sempre nel Kentucky, saltando giù di sella, “as usual”, da Beaute Cachée con cui aveva vinto nonostante fosse offerto alla quota di 26 contro 1, aveva detto «sono qui per vendermi, cerco un cavallo per il Derby». Lo dovrebbe aver trovato: si chiama Society Man che però è tutt’altro che favorito: scenderà di quota quando l’annuncio della partnership con Frankie diventerà ufficiale, ma prima è offerto a 101 contro 1. Society Man è il secondo cavallo dell’allenatore Danny Gargan, il numero uno di scuderia è Dornoch.

Difficile colmarla con Society Man, ma almeno può provarci. Tanto più che la grande classica americana è alla edizione 150 e il premio è stato alzato a 5 milioni di dollari. Non potrà però avvalersi di uno dei tantissimi campioni dell’allenatore Bob Baffert, cui Dettori fa riferimento in America: per questioni di doping, ai cavalli allenati da Baffert il Kentucky è interdetto. Frankie non sarà il solo fantino italiano se gli riuscisse il colpo: di certo sarà della partita Antonio Fresu, anche lui sardo emigrato negli States, che monterà Stronghold, con cui ha vinto il Santa Anita Dery battendo proprio Dettori il giorno che Frankie ha vinto 6 corse su 7, e questa era la settima. Stronghold è offerto al betting a 35 contro 1, mentre i favoriti sono Sierra Leone e Fierceness. Un terzo fantino italiano potrebbe essere in gara a Churchill Downs: è Umberto Rispoli in sella a Endlessy se l’allenatore di quest’ultimo, Michael McCarthy dovesse scegliere queto ingaggio per il suo purosangue.