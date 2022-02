Sanremo, stasera la finale. Amadeus: «Ferilli consigliata da mio figlio». Sabrina: «Dopo super ascolti, stasera non si farà un c...»

I numeri sono stati talmente sbalorditivi che in conferenza stampa ci si può permettere anche di scherzare. E chi se non Sabrina Ferilli, padrona di casa insieme ad Amadeus della finale di Sanremo 2022 in programma stasera: «Ho applaudito a questi numeri incredibili. E questa sera invece non si farà un c...», ha detto tra le risate. Soddisfatti, neanche a dirlo, i dirigenti Rai: «Il 60,5% di share è un risultato unico nella storia del Festival, anche tenendo conto del fatto che alla tv "lineare" si sommano i dati del digitale».



«Abbiamo raggiunto un risultato straordinario, un mix che rasentava la perfezione - ha detto il direttore di Rai 1 Stefano Coletta - Mi sono chiesto, ieri sera, se si trattasse di qualcosa di ripetibile: in questi giorni Sanremo è stata, certo, la festa della musica, ma anche il racconto del Paese. Complimenti ad Amadeus per la sua maturità artistica: la sua semplicità, la sua autenticità arrivano nel cuore di chi è a casa».

Sanremo 2022, ascolti record: Amadeus verso la conferma per la quarta edizione consecutiva

Amadeus e il retroscena su Sabrina Ferilli

Sulla scelta di Sabrina Ferilli, Amadeus racconta un «retroscena». Che chissà non possa svelare anche stasera in diretta: «Me l'ha consigliata mio figlio di 13 anni. "Dice le parolacce che diciamo noi, papà"».

«Non lo dovevi dire, però - ha risposto Sabrina con la solita ironia - Mi hanno chiamato mentre ero sotto farmaci per una cervicale e per alcuni giorni, rintronata com'ero, ho pensato: ma è vero, o non ha chiamato un c... di nessuno? Ma come faccio a farmelo confermare? Non si poteva, perché quando ti chiamano da Sanremo vieni rapito, come dal Kgb, e non puoi parlare con nessuno. Poi ho scritto a Amadeus, ho pensato: male che vada mi dice "Ma che c... stai a dì?". E invece ha risposto sì, sono felice, e mi sono tranquillizzata».