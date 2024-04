Elio torna alla musica classica con il concerto "Animali da palcoscenico"

Elio torna al primo amore: la musica classica. L’amato cantante e musicista di “Elio e le Storie Tese”, diplomato in flauto al Conservatorio G. Verdi di Milano, accompagnerà la storica orchestra “Milano Classica” nel concerto “Animali da palcoscenico”, in programma agli IBM Studios del capoluogo lombardo (piazza Gae Aulenti,10) mercoledì 24 aprile alle 21.

In concomitanza con la settimana in cui si celebra la Giornata Mondiale della Terra, il giovane Ernesto Colombo dirigerà un programma dedicato a tutte le specie animali: Elio sarà la coinvolgente voce recitante della fiaba musicale "Pierino e il Lupo" di Sergej Prokofiev, tra i momenti salienti di una serata che spazierà da Mozart alla suite per piccola orchestra “Gli Uccelli”, con cui alla fine degli anni Venti del Novecento Ottorino Respighi cercava di imitare in musica i versi di alcuni volatili.

«Elio incarna perfettamente la “mission” divulgativa di Milano Classica: quella di portare la musica classica a un pubblico più vasto possibile, a quel pubblico curioso e potenzialmente affamato di cultura, ma che deve innanzitutto essere stimolato a mettere piede in una sala da concerto, - ha affermato Claudia Brancaccio, direttrice artistica di “Milano Classica”. - Da flautista diplomato al Conservatorio di Milano e melomane, Elio è una sorta di ambasciatore della musica classica proprio nei confronti di coloro che non sono appassionati.

O, per come la vedo io, nei confronti di coloro che non sanno ancora quanto possa essere appassionante questo genere di musica».