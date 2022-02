Michele Bravi, la dedica ai nonni sul palco di Sanremo: «Nessuno scoglio può arginare il mare»

Michele Bravi sul palco di Sanremo 2022 dopo aver eseguito il brano "Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi di Lucio Battisti ha chiesto cinque minuti ad Amadeus per una dedica speciale ai suoi nonni. «Io sanremo lo guardavo da casa con due persone che mi hanno insegnato che è impossibile che uno scoglio possa arginare il mare» ha detto il cantante mostrando le fedi dei due nonni «queste fedi sono dei miei nonni, che non ci sono più, ma stasera hanno cantato con me». E i lucciconi compaiono anche sugli occhi di Amadeus.

