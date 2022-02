Sanremo 2022, boom ascolti della serata cover: 11,4 milioni di spettatori e 60,5% di share

Ancora un boom di spettatori per Sanremo. L'auditel premia Amadeus e la serata cover, che è stata seguita da 11 milioni 378 mila spettatori pari al 60.5%. di share, il più alto dal 1995 per una quarta serata. L'anno scorso il quarto appuntamento del Festival, ospitò la finale dei Giovani, fu seguita in media da 7 milioni 880 mila spettatori pari al 44.7% di share.

APPROFONDIMENTI FESTIVAL Morandi (con Jova) show FESTIVAL Mahmood-Blanco primi PERSONE Chi è MUSICA Il monologo di Giannetta sui non vedenti SPETTACOLI Foto FESTIVAL Michele Bravi e la toccante dedica ai nonni MUSICA Beppe Vessicchio sul palco con Le Vibrazioni FESTIVAL Chi è Lino Guanciale SPETTACOLI Foto FESTIVAL Chi è Elena D'Amario MUSICA Chi è Margherita Vicario MUSICA Chi è Mousse T FESTIVAL Chi è Vinicio Capossela SPETTACOLI Video SANREMO 2022 Ieri ancora record di ascolti: 54,1% di share SPETTACOLI Foto SPETTACOLI Video SPETTACOLI Sanremo, Orietta Berti: «Faccio il tifo per Achille... FESTIVAL Sanremo 2022, Marco Mengoni ospite nella finale di sabato 5...

La prima parte della quarta serata del Festival (dalle 21.29 alle 23.39) ha raccolto su Rai1 14 milioni 731 mila spettatori pari al 59.2% di share; la seconda (dalle 23.44 all'1.41) ha ottenuto 7 milioni 543 mila spettatori con il 63.5%. Nel 2021 la quarta serata del festival aveva avuto 11 milioni 115 mila spettatori pari al 43.3% nella prima parte e 4 milioni 980 mila con il 48.2% nella seconda.

Il confronto con 2021 e 2020

Amadeus guadagna oltre 3 milioni d'ascolto e più di 15 punti di share rispetto alla prima parte dello scorso anno, che ottenne 11.115.000 spettatori, con il 43,3% di share. E 2,5 milioni e circa 15 punti percentuali rispetto alla seconda parte del Festival 2021, che venne vista da 4.980.000 spettatori con il 48,2% di share. Anche rispetto al festival del 2020, che fu già un record, Ama porta a casa con la serata di ieri oltre 2 milioni in più e circa 7 punti di share nella prima parte, che due anni fa fu vista 12.674.000 spettatori, con il 52,3% di share. Notevole il successo rispetto al 2020 anche nella seconda parte, con 1,7 milioni in più e circa 7,5% punti di share: nel 2020 la seconda parte della quarta serata ottenne infatti 5.795.000 spettatori con il 56% di share.

Mahmood, malore in camerino a Sanremo prima della serata cover. Ma sul palco non se ne accorge nessuno

Sanremo 2022, classifica: Morandi (con Jovanotti) vince la serata delle cover. Mahmood-Blanco ancora in vetta alla graduatoria generale

Serata cover

Gianni Morandi, con il prezioso contributo di Jovanotti, si aggiudica la serata della cover di Sanremo 2022. Il loro medley firmato da due successi di Morandi - "Occhi di ragazza" e "Un mondo d'amore" - e due di Jovanotti - "Ragazzo fortunato" e "Penso positivo" - ha ottenuto più voti. Al secondo posto la coppia formata da Mahmood e Blanco che ha interpretato uno storico successo di Gino Paoli, "Il cielo in una stanza". Il terzo gradino del podio è per Elisa grazie a "What a feeling" dalla colonna sonora del film musicale "Flashdance".

Scaletta finale Sanremo

Intanto oggi è il giorno dell'attesissima finale del Festival. I 25 Big in gara torneranno ad esibirsi con le loro canzoni: i favoriti sono Mahmood e Blanco, con la loro «Brividi». Si contenderanno il primo posto, con ogni probabilità, con Elisa e la sua «O forse sei tu». Con Amadeus sul palco a condurre la finalissima ci sarà Sabrina Ferilli. Grande attesa per Marco Mengoni, il super ospite a sorpresa della finalissima: atteso un omaggio a Lucio Dalla. La scaletta è ancora da ultimare: l'ordine di esibizione arriverà di consueto nel pomeriggio.