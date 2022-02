Chi è Maria Chiara Giannetta, stasera sul palco dell'Ariston co-conduttrice della quarta serata

Per la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 Amadeus ha scelto di avere al suo fianco Maria Chiara Giannetta. Classe '92 l'attrice pugliese, si è divisa fra teatro e produzioni televisive interpretando anche il ruolo di Anna Olivieri capitano dei carabinieri nella serie ‘Don Matteo’. A portarla al successo è stato il ruolo di protagonista in Blanca, la fiction di Rai1, andata in onda qualche settimana fa, in cui ha interpretato un' investigatrice non vedente. Laureata in Lettere e Filosofia, Maria Chiara Giannetta ha avuto la sua prima esperienza musicale partecipando al video del singolo ‘Sembro matto’ di Max Pezzali per la regia di regia di Cosimo Alemà.

Maria Chiara Giannetta arriva a Sanremo: condurrà la quarta serata

Sanremo 2022, chi è Maria Chiara Giannetta

Quando è lontana dal set l'attrice tiene molto alla sua privacy. Non si sa infatti se al momento sia single o fidanzata, sebbene si sia vociferato di un suo flirt con il collega Maurizio Lastrico. Dai suoi profili Instagram le uniche cose che si possono capire oltre alla passione per il suo lavoro è l'interesse per la fotografia e il tennis.

Nata a Foggia nel 1993, Maria Chiara Giannetta ha la passione per la recitazione fin da piccola. Dopo una laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università della sua città, si è trasferita a Roma per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia. L'amore è scoppiato con il teatro e già a 11 anni era padrona del palco. Nel 2011 interpreta Hunyak-Kitty Baxter nello spettacolo Chicago, diretto da Roberto Galano. Nel 2012 è ancora a teatro con due spettacoli, Girotondo per la regia di Guglielmo Ferraiola e Il gatto con gli stivali per la regia di Giuseppe Rascio. Tra il 2012 e il 2013 recita a teatro ne I racconti di Silente per la regia di Paola Capuano.

Scaletta quarta serata Sanremo 2022: duetti e cover, l'ordine dei cantanti da Noemi a Tananai. Torna Vessicchio, con Amadeus c'è Maria Chiara Giannetta

Da Don Matteo all'Ariston

Ma il debutto nel piccolo schermo è giunto con la fiction Rai Don Matteo dove, dopo un primo piccolo ruolo nel 2014, ha indossato i panni del Capitano dei Carabinieri. Poi l'abbiamo vista in Bentornato presidente, al fianco di Claudio Bisio, e ha preso parte ad altri progetti per la tv, come Buongiorno, mamma! con Raoul Bova. Ma il successo lo ha trovato con la fiction Blanca, dove ha brillantemente vestito i panni di un'investigatrice cieca. E stasera farà il suo debutto sul palco dell'Ariston come co-conduttrice al fianco di Ama, grande attesa da parte del pubblico.