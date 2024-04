Martedì 23 Aprile 2024, 06:05

La voce, riconoscibilissima, è una delle più delicate e incantevoli del cantautorato italiano. Il repertorio, che va da Domenica Bestiale a Fiore di maggio, da Ti ricordo ancora a Tienimi dentro te, da Sexy tango a Ballando con Chet Baker, è da far invidia: quelle di Fabio Concato sono canzoni che hanno resistito al tempo, diventando veri e propri classici della musica pop italiana.

L’ESORDIO

Stasera il 70enne cantautore milanese ripercorrerà le tappe principali della sua cinquantennale carriera all’Auditorium Parco della Musica: l’album d’esordio Storie di sempre uscì nel 1977, ma Concato cominciò a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica nel 1974, l’anno delle prime esibizioni per pochi intimi sul palco del Derby di Milano. «C’è stato un momento, nella mia carriera, in cui gli applausi mi facevano provare anche un po’ di imbarazzo. Avvenne dopo il successo degli esordi con Domenica bestiale e Fiore di maggio: non riuscivo a metterlo a fuoco e a capire da cosa dipendesse», ha detto il cantautore, che nel 2021 nella raccolta Musico ambulante ha riarrangiato tra acustica e jazz i suoi brani più noti. «Oggi», ha aggiunto, «mi faccio le stesse domande di allora, ma per motivi opposti: pubblico dischi di rado, mi si vede pochissimo in tv, non sono più popolare come quarant’anni fa, eppure la gente continua ad avere un affetto nei miei confronti esagerato. Evidentemente le persone che mi seguono non si sono mai sentite tradite. Il mio stile è sempre quello degli esordi: non sono mai salito su treni diversi rispetto a quello sul quale ero salito all’inizio della mia carriera. Direzione: coerenza. Venirmi a sentire le rassicura».