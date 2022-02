Maria Chiara Giannetta sul palco dell’Ariston: «A Sanremo come un’invitata a un matrimonio reale»

“L’edizione più seguita dal 1997”: questo è il risultato del Festival di Sanremo 2022 dopo le prime tre serate. A questo punto, il ritmo corre ed è tempo delle cover e dei duetti con ospiti di venerdì 4 febbraio; co-conduttrice Maria Chiara Giannetta. “Essere al Festival mi fa sentire come l’invitata a un matrimonio reale – sintetizza l’attrice – Sanremo è un contenitore di intrattenimento e di musica, un ambiente che professionalmente non conosco e non mi appartiene ma è un invito bellissimo. Quando Amadeus mi ha chiamato è stata per me una sorpresa diversa, enorme. I primi messaggi? Dalla famiglia e amici pugliesi che mi hanno detto di fare attenzione alle scale”.

