Calcutta, scaletta concerti Relax Tour: ieri la data zero a Mantova, sold out in tutta Italia

È tutto sold out il Relax Tour di Calcutta, la serie di concerti che riporterà il cantautore di Latina in giro per l'Italia a distanza di 4 anni dall'ultima volta. Dopo la data zero del 30 novembre a Mantova, l'artista torna sul palco il 2 dicembre al Mandela Forum di Firenze, a un mese dall'uscita dell'album Relax, già certificato disco d'oro.

Calcutta ha annunciato anche il Relax Tour Estivo 2024, che lo vedrà protagonista con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui Rock in Roma, Milano Summer Festival e Lucca Summer Festival.

Una scaletta ufficiale dei concerti non c'è, ma per farsi un'idea delle canzoni che canterà Calcutta è possibile guardare a quella della data zero di Mantova.

La lista, naturalmente, potrebbe subire delle variazioni di data in data.

Calcutta, la scaletta