Elisa, fuori ora «Quando Nevica», il primo singolo del nuovo disco registrato agli Abbey Road Studios di Londra

È uscito oggi «Quando Nevica», il nuovo singolo di Elisa, scritto insieme a Calcutta e Dardust. Con un post su Instagram, la cantante di Trieste ha raccontato come è stato lavorare con loro, ma non ha voluto spiegare il significato della canzone, che anticipa un nuovo disco registrato agli Abbey Road Studios di Londra: «Scrivere con loro è stata una festa. È raro che sveli le storie vere delle canzoni, perchè mi sembra più bello che ognuno veda la sua storia, e ognuno ne ha una diversa», ha detto ai followers.

Il nuovo singolo

Si chiama «Quando Nevica» il nuovo singolo di Elisa.

Scritto insieme a Calcutta e Dardust, il brano anticipa il nuovo disco registrato agli Abbey Road Studios di Londra. Con un post pubblicato su Instagram, la cantante ha raccontato di come è stato lavorare con i due colleghi e ha svelato il significato della canzone: «Quando Nevica l’abbiamo scritta io, Edo e Dario qui nel mio studio in Friuli. Scrivere con loro è stata una festa, ci siamo raccontati storie, Edo improvvisava melodie bellissime e io cercavo di fargli da torre di controllo, e poi invece si ribaltava tutto ed ero io a improvvisare idee con loro che mi guidavano. Dario cercava l’armonia, gli accordi. Nessuno di noi voleva una cosa convenzionale. La storia della canzone è una storia personale, vicinissima a me, ma non sono io. È raro che sveli le storie vere delle canzoni, perchè mi sembra più bello che ognuno veda la sua storia, e ognuno ne ha una diversa».

L'album in uscita a dicembre

Come anticipato, il nuovo singolo fa parte del nuovo album, in uscita il 12 dicembre. Il disco, chiamato «Intimate - Recordings at Abbey Road Studios», è stato registrato proprio negli studi diventati iconici grazie ai Beatles, a Londra. In un altro video pubblicato sempre dalla cantante, infatti, si vede anche un pianoforte, lo stesso che suonava John Lennon: «Aver registrato un intero disco ad Abbey Road è stata un’esperienza immersiva anche nel suo passato. Qui ci siamo io e Dardust che proviamo Quando Nevica, la nuova canzone che esce a mezzanotte e che anticipa “Intimate”, l’album. Il pianoforte che vedete è quello che suonava John Lennon quando veniva qui con i Beatles, ci sono ancora i segni delle bruciature delle sigarette che si dimenticava accese sul bordo mentre componeva. Cosa c’è di più magico?»

Il testo della canzone

Di seguito il testo della canzone:

Sei tu

quel genio che non ha una logica

Sei tu

che arrivi e cambi la dinamica

e mi chiedo perché

siamo sfide per te

tu che hai nove vite come un gatto

in ogni tua vita c’è una come me

Ma vola il tempo vola

fino a sera e non conta una parola

niente vale più di un’ora

con te

Resta

La domenica se si spegne la città

Quando nevica e sono isterica

Tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai, io ti crederò

E poi te ne andrai come il solito

ma il mio cuore te lo porti via tu

Sei tu

che suoni a orecchio anche la fisarmonica

sei tu

con la risata contagiosa e unica

è un divieto che cos’è

vale poco per te

non hai tempo per starli a sentire

o per seguire, schiacci l’acceleratore

Ma vola il tempo vola

fino a sera e non conta una parola

niente vale più di un’ora

con te

Resta

La domenica se si spegne la città

Quando nevica e sono isterica

Tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai, io ti crederò

E poi te ne andrai come il solito

ma il mio cuore te lo porti via tu

Quando nevica

Quando nevica

Resta

La domenica se si spegne la città

Quando nevica e sono isterica

Tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai, io ti crederò

E poi te ne andrai come il solito

ma il mio cuore te lo porti via tu