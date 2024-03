Mr Rain e Sangiovanni, quando i cantautori si prendono una pausa. I precedenti: da Calcutta a Frank Ocean

Basta, sono stanco. Guccini quando abbandonò i palchi confessò che non suonava più neanche a casa per sé stesso. I cantautori che a un certo punto, al termine di una lunga carriera, salutano il pubblico e chiedono che cali il sipario. Lo abbiamo visto con Claudio Baglioni, Francesco Guccini, Ivano Fossati, Caetano Veloso, Elton John. E poi ci sono le scelte ibride: ti faccio vedere solo la mia voce. Sì, è lei: Mina. E come lei, anche Lucio Battisti, che non smise di incidere canzoni e sorprendendo il pubblico con una scelta musicale felicissima, grazie al sodalizio con Pasquale Panella.

Sangiovanni, la carriera: da Amici di Maria al ritiro dalle scene, passando per Sanremo

Il ritiro dalle scene: perché Sangiovanni e Mr. Rain chiedono il time-out

Ora siamo di fronte a un fenomeno diverso, venato di protesta passiva.

E cioè i cantanti che una sfolgorante carriera ancora non possono dire di averla percorsa che scelgono di ritirarsi dalle scene perchè subiscono le pressioni dello star system.

Dopo Sangiovanni, infatti, anche Mr. Rain getta la spugna. Ma perchè sventolano bandiera bianca dopo aver comunque raggiunto successo e fama? «Non si possono sfornare canzoni in serie», ha detto Mattia Balardi nell'intervista al Messaggero. L'accusa, neanche troppo velata, è appunto al sistema discografico che è diventato velocissimo e impone una produzione, e un consumo, musicale frenetico. Come fa un artista a stare dietro questi tempi?

Poi succede anche che i momenti di stop vengono annunciati e spiegati per filo e per segno: i social consentono di mantenere agganciati i fan anche quando il palco o le uscite pubbliche sono vietate per motivi di salute. Una su tutte: Madonna. Ma lo hanno fatto anche Francesca Michielin che ha dichiarato pubblicamente di aver subito l'asportazione di un rene, Ariete che si è operata al femore, Red Canzian che ha contratto un'infezione al cuore e Riccardo Fogli, operato alla mano. E tanti altri.

La pausa per motivi artistici è diversa, però. E c'è un precedente illustre in questa generazioni di giovani che sentono di doversi fermare. Ed è il trentacinquenne Calcutta, nome d'arte di Edoardo D'Erme. Lui si prese una pausa di cinque anni: il tempo di una legislatura, o quello che ci vuole a frequentare la scuola superiore o una laurea magistrale. Insomma un tempo lungo che serve per compiere qualcosa. E al termine di questa pausa Calcutta ha sfornato quello che una volta si chiamava un concept album dal titolo "Relax" dentro il quale si avverte il silenzio, il vuoto, la noia, la lentezza, l'assenza voluta dalle scene. Un disco organico in cui non si avvertono quelle pressioni di cui parlano i colleghi. Altro dettaglio enorme: appena è tornato Calcutta ha lanciato il tour che è andato immediatamente sold out.

Il campione delle sparizioni però è il trentasettenne Frank Ocean. Sono sei anni che si attende un suo album, un concerto, qualcosa. Un disco sembra troppo. Ci sono stati al massimo singoli e annunci di singoli, attività come ghostwriter, avventure nel mondo della moda e della fotografia. C'è un concerto al Coachella mancato. E quella annullato al festival del Primavera Sound di Barcellona nel 2017. In mezzo a queste tappe sincopate c'è un lutto: la morte del fratello Ryan Breaux.

Ocean ha scritto due album, nel 2012 e nel 2016, inseriti nella lista dei "500 Greatest Albums of All Time" di Rolling Stone(2020), ha vinto due Grammy Awards e un Brit Award per l'International Male Solo Artist. Ma una data per un nuovo concerto non c'è.