Calcutta annulla il concerto di oggi a Napoli. L'annuncio su Instagram: «Ho la febbre alta, mi dispiace molto»

Una brutta delusione per i tanti fan in attesa di assistere stasera - 12 dicembre - al concerto di Calcutta al Palapartenope di Napoli. Un'influenza ha infatti costretto l'artista ad annullare il live: «Purtroppo mi sono svegliato con la febbre alta (molto)», annuncia il cantautore tramite una storia Instagram. «Mi dispiace molto. Ci tenevo a fare questo concerto a Napoli», aggiunge.

Calcutta, concerto annullato: il cambio data

L'annuncio relativo all'annullamento del concerto è stato poi confermato anche dall'organizzazione. «Livenation e Dna concerti comunicano che lo show di Calcutta previsto per questa sera al Palapartenope di Napoli è stato cancellato a causa di indisposizione influenzale dell'artista.

Nelle prossime ore verranno comunicati i dettagli sul recupero e spostamento della data oppure sulla cancellazione definitiva dello spettacolo con relative indicazioni per rimborsi dei biglietti.

Al momento le altre date previste restano regolarmente confermate», si legge.

Come lo stesso Calcutta ha spiegato, l'ipotesi più accreditata è un cambio di data. «Stiamo facendo di tutto per spostare la data invece di cancellarla», spiega ai fan.

Calcutta è attualmente in giro per l'Italia con il suo 'Relax Tour' - che ha già fatto registrare diversi sold-out, l'ultimo a Roma - mettendo insieme un mix nuovi brani e hit più o meno recenti che hanno in comune il potere di far cantare tutti a squarcia gola.

Le prossime date

Confermate per il momento le prossime date del tour: il 14 dicembre a Padova, il 16 a Torino, il 18 e 19 a Milano. Proprio nelle scorse ore il cantautore con un post su Instagram aveva anche annunciato il tour estivo: Calcutta tornerà in Campania il 28 luglio 2024 a ​​Paestum, Planet Arena dei Templi.