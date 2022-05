Calcutta, l'accusa del cantante Francesco De Leo: «Mi ha dato un pugno in faccia e ha minacciato la mia amica»

«Stanotte verso l’orario di chiusura dell’ultima serata del MiAmi sono stato aggredito senza senso alcuno da Edoardo d’Erme in arte Calcutta che mi ha tirato un pugno in faccia facendomi sanguinare il naso». È il racconto di Fancesco De Leo, cantautore fondatore di L'Officina della Camomilla che ha denunciato su Instagram un episodio di violenza avvenuto nel dietro le quinte del MiAmi Festival a Milano, alla fine dell'ultima serata. Secondo quanto riportato da De Leo, Calcutta dopo averlo aggredito, avrebbe minacciato anche una sua amica. Non sono chiari i motivi dell'aggressione.

La denuncia su Instagram: «È un violento»

«È giusto che voi sappiate quello che è accaduto. È una persona violenta, ha minacciato di picchiare anche una mia amica» scrive De Leo nella storia condivisa con i propri followers. Il cantante prosegue specificando che: «A farmi arrabbiare non è il pugno in faccia che ho ricevuto io… ma che una persona adulta e benestante abbia minacciato di mettere le mani addosso a una donna… una mia amica che cercando di farlo rinsavire dal suo raptus, invece che tranquillizzarsi abbia addirittura minacciato di pestarla… non ho parole… spero ci sia una giustizia in questa storia… mi dispiace anche dirlo pubblicamente… ma questi atteggiamenti vanno condannati… fatevi voi un’idea reale su che persona sia veramente questo triste individuo».

Secondo il cantante la scena di violenza si sarebbe svolta anche alla presenza di diversi testimoni. Il cantautore indie Calcutta, con cui De Leo aveva una collaborazione da qualche anno, al momento non ha risposto alle accuse né pubblicato alcun post in merito.