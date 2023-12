Federico Chiesa si sposa con Lucia Bramani: «Ha detto sì». E Vlahovic risponde: «Ci mancherebbe altro»

Nozze in arrivo in casa Juventus. Dopo la proposta di matrimonio di Daniele Rugani alla compagna Michela Persico, ieri pomeriggio è arrivata anche quella di Federico Chiesa a Lucia Bramani. Con un post su Instagram, il calciatore bianconero ha condiviso con i fan il suo entusiasmo: «Ha detto sì».

La proposta di Federico Chiesa

È stato un weekend memorabile in casa juve. Non per i risultati sportivi, ma per i grandi annunci. Dopo il pareggio con il Genoa, il calciatore della Juventus Federico Chiesa ha condiviso infatti su Instagram uno scatto insieme alla fidanzata Lucia Bramani. Venezia sullo sfondo, un anello in primo piano. «Ha detto sì», ha scritto lo juventino sotto alla foto. Tantissimi i commenti di tifosi e non solo, tra cui spicca anche quello del compagno Dusan Vlahovic: «Ci mancherebbe altro», scherza il calciatore.

Anche Daniele Rugani si sposa

Non solo Chiesa, però. Ad aggiungersi alla lista dei futuri mariti bianconeri c'è infatti anche Daniele Rugani. Il difensore della Juventus, fidanzato da tempo con la conduttrice Michela Persico, ha infatti chiesto alla compagna di sposarlo con una romantica proposta di matrimonio al Pala Alpitour di Torino, dove la coppia era andata per assistere al concerto di Calcutta. «SIII!! ci tocca sopportarci ancora per un po’», la risposta di Michela Persico.

Moltissimi i commenti ironici dei tifosi, che hanno sottolineato il tempismo delle due proposte di nozze: «Ma vi siete messi d'accordo tu e fede?».