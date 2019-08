Talenti italiani, sbarco sull'Isola tra premi e short movies

Notte di stelle all’isola del Cinema. Caschetto biondo su collana etnica e total black estivo, la dolce Nathalie Rapti Gomez appare a sorpresa al secondo step della rassegna di cortometraggi “Talenti Italiani“, ed è subito folla di clic. L’attrice, che si divide tra diversi set internazionali, è qui per applaudire numerosi colleghi. Si inizia a sera inoltrata con la conduzione di Pamela D’Amico, in elegante outfit scuro con paillettes in tinta, ideatrice della kermesse con la collaborazione di Mauro Massimiliano Calandra.

In attesa di assistere alla carrellata di short movies, divertenti ed emozionanti, scendono le monumentali scale in marmo la bella Martina Marotta con la collega Maria Luce Pittalis, in top rosso su gonna fantasia, e ancora i registi Angelo Frezza, autore del corto “Nero su Bianco”, Alessandro Capitani, con “Bellissima”, e Laszlo Barbo, cineasta di “Non ho l’età”: quest’ultimo scortato dai suoi interpreti Maria Teresa Merlino e Francesco Caruso Litrico. Ci sono il compositore di musiche da film Marco Werba e gli attori Aldo Marinucci e Daniele Ferrari, nel cast di Don Matteo. E ancora il produttore Pietro Innocenzi con la figlia Stefania. Tra le poltroncine dello slargo prende posto il folto pubblico giovane. Si parla di celluloide ma anche di vacanze appena trascorse come quelle della Gomez, che si è regalata un lungo relax in Toscana in compagnia di amici.

Terra di Firenze anche per la meta di Elisabetta Pellini, in lungo e leggero abito floreale con cinta gialla e capelli raccolti, ma questa volta a Capalbio, per una full immersion marina. L’artista è qui per ricevere una preziosa targa, firmata da un noto orafo, conquistata con il corto “Gocce d’acqua“: «Sono felice del riconoscimento per il mio lavoro sul set - dice - a cui presto si aggiungerà quello di regista». Applaude il collega Gianni Franco, in completo bianco su camicia rosa, e la costumista televisiva Barbara Galimberti. Ospite sul palco il produttore cinematografico Claudio Bucci, in simpatiche bretelle. A seguire un’altra premiazione: quella di Mirko Frezza a cui va una bella medaglia d’argento in omaggio alla sua arte. Il vulcanico e istrionico attore si intrattiene a lungo con la D’Amico parlando dei suoi esordi e del film “Il più grande sogno”, che lo ha consacrato sul grande schermo in coppia con l’amico di sempre Alessandro Borghi. E tanti per flash per Adamo Dionisi, conosciuto come il Manfredi di Suburra. Battute di stima per l’amico Frezza e per Trastevere, il quartiere dove vive, da sempre punto di ritrovo per artisti. Appuntamento con un’altra tappa dedicata ai “Talenti italiani”, in agenda la prossima settimana con nuovi corti e nuovi ospiti.

