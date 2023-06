Parte domani a Roma alla Villetta Social LAB in via degli Armatori 3, la prima edizione dell' "Outsider Garbatella Film Fest", festival di cortometraggi organizzato da Elodia Cinematografica che si concluderà domenica 25. Una tre giorni di immagini e dibattiti in un Festval che raccoglie cortometraggi internazionali da tutto il mondo. La rassegna non ha una tematica specifica, ma bensì come dice il nome – “Outsider” – la selezione è basata su cortometraggi di finzione che trattano in un linguaggio non convenzionale qualsiasi argomento e/o genere.

E' inoltre prevista una sezione dedicata ad altri tipi di linguaggi non convenzionali chiamata appunto “Altri linguaggi”. Questa sezione comprenderà una selezione di progetti in cui l’enunciazione visiva e stilistica viene trattata diversamente da come siamo abituati a percepirla.

In tal senso uno dei linguaggi che verranno esplorati in questa prima edizione vuole essere il Cinema Sordo, come esempio di linguaggio cinematografico altro e la video arte. Questa attenzione permetterà al festival di favorire l’inclusione e la fruizione e, allo steso tempo, la conoscenza di questo movimento cinematografico. La serata dedicata alla sezione speciale “Altri linguaggi”, oltre alla proiezione dei cortometraggi selezionati – tutti resi accessibili con sottotitoli in italiano per garantire la partecipazione tanto delle persone sorde quanto di quelle udenti – prevederà momenti di dibattito per approfondire con il pubblico in sala forme di espressione attraverso linguaggi cinematografici non convenzionali, tra cui lo stesso Cinema Sordo.

Ecco il programma:

venerdi 23 giugno

ore 19:00 aperitivo

ore 20:00 apertura festival

dibattito cinema sordo e video arte

a seguire inizio proiezioni: "Tomorrow’s body" di giulia hrvatin, "Ultimato alla terra" di davide nanti, " exp.01" di giulia perrone. "Farwest" di Emily Quinn Potter e Grace Potter, "Words of camel juan" Antonio Moreno, "This is not a film" Mahdi Hassanieh, "The hands" di Yirong Yin, "Cosi fa il silenzio" di Sami Schinaia, "A citizenship signed bebian!" di Iléana pansiot-villon

fuori concorso:

"Chasing cotton clouds" di Samuel Dore e votazione del pubblico



sabato 24 giugno

ore 19:00 aperitivo

ore 20:00 apertura festival

a seguire inizio proiezioni:

"Tyrannosaurus blues" Vittorio Caratozzolo & class 1, "A keep moving" di Andrea Zanini,

"Petrol" di Cabiria Lizzi

"Stand by me" di Riccardo Mancino

"The last party" di Matteo Damiani

"Sul pianeta b" di Pietro Reggiani

"L’ultimo saluto" di Vincenzo Palazzo

"The miracle of strawberry leaf" di Claudia De Salve

"Spin doctors" di Davide Paglia e Alessio Avino

"Through the street of heaven" di Giuseppe Gimmi

votazione del pubblico

domenica 25 giugno

ore 19:00 aperitivo

ore 20:00 consegna premi ai vincitori