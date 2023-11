I cortometraggi protagonisti nella Capitale: il "Roma Creative Contest" tra opere in anteprima, proiezioni e incontri

Torna a Roma dal 16 al 19 novembre 2023 il Roma Creative Contest, Festival Internazionale di cortometraggi giunto alla dodicesima edizione, ideato e realizzato da Image Hunters. Il festival, che dal 2014 vanta come Presidente Onorario il regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore, nasce dalla volontà di creare uno spazio di promozione e confronto, capace di mettere in connessione i giovani talenti con i più importanti attori italiani ed esteri.

Gli appuntamenti

Quest’anno la manifestazione sarà itinerante e si svilupperà in quattro date tra il Cinema Intrastevere (16 novembre 2023), lo Spazio Scena (17 novembre 2023), il WeGil (18 novembre 2023) e il Cinema Troisi (19 novembre 2023)

La storica sala del Cinema Intrastevere, giovedì 16 novembre 2023 a partire dalle 20:00, ospiterà in apertura un incontro con il regista Matteo Garrone, a seguire verranno proiettati i 7 cortometraggi italiani finalisti: "Housepartu" di Simone Marino, "Il Barbiere complottista" di Valerio Ferrara, "Il giorno dopo" di Enea Colombi, "Macerie" di Federico Mazzarisi, "Superjesus" di Vito Palumbo, "The delay" di Mattia Napoli, "Tre volte a settimana" di Emanuele Vicorito.

Le proiezioni dei corti in concorso proseguiranno il 17 novembre allo Spazio Scena, nel cuore di Trastevere.

Durante le due serate di proiezione dei corti in concorso, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire e soprattutto esprimere il proprio giudizio sui cortometraggi, determinando il vincitore dell’ambito Premio del Pubblico. Tutti i cortometraggi in gara si contendono inoltre i premi: Miglior Corto Italiano, Miglior Corto Internazionale, Miglior Corto d'Animazione, Miglior Corto Documentario, Miglior Videoclip oltre a diversi premi tecnici.

Tutte le giornate del festival saranno presentate dall’attore e sceneggiatore romano Francesco Marioni, che durante gli appuntamenti sarà affiancato dalla presentatrice Martina Martorano.

L'Open Day

Sabato 18 novembre si terrà al WeGil, l’Open Day del Roma Creative Contest, una giornata ad ingresso gratuito dedicata alla creatività, al cinema e al talento. A dare il via alla giornata torna, dopo il successo delle scorse edizioni, lo Screenplay Contest, concorso per sceneggiatori che darà la possibilità al vincitore di realizzare la propria sceneggiatura grazie al premio offerto da Camera Service Factory, che metterà a disposizione tutta l’attrezzatura video per realizzare il corto.

Il progetto dello Screenplay Contest dalle prime edizioni è infatti cresciuto grazie alla prestigiosa collaborazione di partner di rilievo come Rai Cinema Channel e Laser Film, attraverso i quali è stato possibile dare voce a giovani autori e realizzare ogni anno piccoli film sempre più ambiziosi.

Nel pomeriggio, si terrà la seconda edizione del Pitch Training, un workshop per autori finalizzato allo sviluppo di progetti di film lungometraggio e alla preparazione di un pitch. Un training intensivo attraverso il quale verranno approfonditi i fondamenti della scrittura, di esposizione pubblica del progetto oltre alla possibilità produttive e distributive. L’evento si concluderà con una sessione di pitch in presenza di alcune tra le più importanti produzioni italiane.

A conclusione della manifestazione, il 19 novembre si terrà, per la prima volta nella sala del Cinema Troisi, la serata di premiazione di questa dodicesima edizione ricca di novità. La giuria sarà presente per consegnare i premi in palio e incontrare i registi in gara.

Programma completo:

https://romacreativecontest.com/programma-2023/

Il Festival si svolge con il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, il sostegno di Regione Lazio, Lazio Crea e WeGil. La manifestazione è sponsorizzata da Enel e si svolge in partnership con D-Vision, Camera Service, Laser Film, Videoloop, Rai Cinema Channel, Mujeres del Cinema, Baburka, Master MAI, Mr.Brown.

Come partecipare:

Cinema Intrastevere| 16 novembre | Costo ingresso 5€

Spazio Scena | 17 novembre | Ingresso gratuito

WeGil | 18 novembre | Ingresso gratuito

Cinema Troisi | 19 novembre | Costo ingresso 7€