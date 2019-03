Peppe Servillo, aspettando il David

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le note del cinema italiano incantano un pubblico di fan. In attesa della 64esima edizione dei Premi David di Donatello, in programma il 27 marzo, l’Accademia del Cinema Italiano organizza una masterclass, a ingresso gratuito, presso la Casa del Cinema. L’evento inaugura un ampio programma di incontri tra pubblico e le principali associazioni dei mestieri cinematografici. Questa volta è il turno dei candidati ai David per le categorie migliore musicista e migliore canzone originale. Piera Detassis, presidente e direttore artistico Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, introduce e presenta l’evento assieme al musicista Pivio, presidente dell’Associazione compositori musica per film. Curiosità e applausi quando i vari musicisti in lizza commentano il loro lavoro attraverso le clip dei film scelti per il contest. Tra i candidati per la categoria miglior musicista sfilano Michele Braga, per Dogman, Nicola Tescari, per Euforia, Lele Marchitelli per Loro, e i Mokadelic per “Sulla mia pelle”. Tra i titoli candidati per la migliore canzone originale c’è anche “‘Na gelosia”, con musica di Marchitelli e testo di Peppe Servillo, anche lui in giacca e jeans. Tante le domande su aneddoti e segreti. Tra le poltroncine il regista Mario Martone. Autografi e selfie a conclusione.