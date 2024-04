Europee, Adinolfi lascia a sorpresa: la Lega candida Giovanna Miele

IL CASO

Terremoto nelle liste della Lega per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi: Matteo Adinolfi, europarlamentare leghista uscente, eletto nel 2019, rinuncia a una candidatura già annunciata da settimane. Al suo posto il partito di Matteo Salvini candida Giovanna Miele, deputata pontina eletta alla Camera dei deputati nel 2022. L’annuncio ieri sera, a Borgo Piave, in un evento politico di partito cui ha partecipato lo stesso leader nazionale della Lega, Matteo Salvini.

LA SCELTA

«Rinuncio per problemi personali - spiega Matteo Adinolfi, che in questi cinque anni ha rilanciato a Strasburgo le battaglie politiche del suo partito - per rientrare in famiglia, per non stare altri cinque anni tanto tempo fuori dalla mia città e per il fatto che ancora una volta sono uscito negli elenchi delle persone più spiate d’Italia, nonostante ogni procedimento a mio carico si sia concluso in nulla. Voglio tornare alla mia privata, alla mia professione, ma resto sempre a disposizione della Lega».

L’ANNUNCIO

«Confermo la mia candidatura in Europa con la lista della Lega - afferma Giovanna Miele, mentre stava arrivando all’evento - mi candido perché credo nel mio partito, che ringrazio per questa indicazione, e perché credo che sia giusto rappresentarlo e rappresentare questa provincia in Europa».

Adinolfi dunque lascia, cinque anni dopo il suo ingresso a Strasburgo, culmine di una lunga carriera politica: eletto una prima volta consigliere comunale di Latina nel 1997 con Alleanza nazionale, viene poi rieletto nel 2016 nella formazione che all’epoca rappresentava la Lega nel pontino, Noi con Salvini.

Nel 2019, poi, l’arrivo in Europa e le dimissioni dal Consiglio comunale. La Miele viene eletta consigliere comunale la prima volta nel 2016, e rieletta poi nel 2021; nel 2022, poi, l’elezione alla Camera dei deputati.