Attori, vip e registi all'Isola Tiberina per i film del Nuovo Cinema Italiano

Bellezze e pellicole di fine estate bordo fiume. Per la sezione Nuovo Cinema Italiano presso l’isola Tiberina va in scena il film “Malarazza”, proiezione curata e presentata dalla presidente di Romarteventi Francesca Piggianelli. Saluto in sala da parte del regista Giovanni Virgilio, dell’affascinante protagonista Stella Egitto e del direttore della fotografia Gianni Mammolotti. Folta la platea intervenuta, tra cui si riconosce il truccatore Vittorio Sodano, David di Donatello per “Il Divo”, di Paolo Sorrentino. La Egitto sfoggia una lunga skirt rossa su top nero e coralli, sandali neri e bracciale di conchiglie alle caviglie. Si guarda intorno e saluta il regista che l’ha diretta con tanta passione. «E’ un ruolo che ho subito sentito mio», dice l’attrice, tra il plauso generale, che nella storia veste i panni di una giovane madre, Rosaria, vittima di un sistema di potere malavitoso rappresentato dal boss in declino Tommasino Malarazza (David Coco) e da Pietro (Cosimo Coltraro).



Per queste tragiche esistenze non sembra esserci speranza di riscatto sociale. Ambientato a Catania, nei disagiati sobborghi (Librino) e nei quartieri degradati del centro (San Berillo), la trama ci conduce nel mondo della periferia tout court, non solo in quella siciliana. «Bisogna tenere sempre alta l’attenzione sulle periferie - dice Giovanni Virgilio - non solo quando servono per altri scopi». Applaude l’abbronzatissima Chiara Giordano, in t-shirt chiara su gonna nera e tracolla in cuoio, che fa il cenno dell’ok e ride con la bruna attrice Giulia Bevilacqua, in jeans strappati su top monospalla floreale e sneakers bianche.

Si affacciano il regista Pier Francesco Campanella e Maria Rosaria Omaggio, in blusa grigia con sciarpa chiara in tinta. L’appuntamento con il grande schermo è doppio. Malarazza è infatti preceduto dal toccante cortometraggio sociale “Da uno a dieci”. E in questo altro spazio il saluto è a cura della regista Paula Boschi, in total black, della protagonista, ovvero la divertente Bevilacqua, e ancora dell’attrice Daniela Virgilio, in mini skirt con matite disegnate, top nero e bracciale di perline gialle, e per la Onlus “Da zero a dieci”, Mia Sakakini. Per il cast anche Elda Alvigini, in colorata gonna folk con disegni viola e verdi su blusa bianca di pizzo con tracolla in paglia, e il musicista Diego Buongiorno, autore delle musiche. Soddisfatta Francesca Piggianelli, curatrice dei due eventi in scaletta per l’articolata serata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA