Carl Brave, Noemi, Ditonellapiaga e altri: il 16 giugno a Capannelle arriva (gratis) La Prima Festa

La stagione dei grandi raduni estivi della Capitale parte col botto: il 16 giugno l’Ippodromo delle Capannelle ospiterà La Prima Festa, una lunga maratona a ingresso gratuito - in programma proprio nella prima settimana di chiusura delle scuole - che a partire dalle 19 vedrà alternarsi sul palco, nel corso della giornata, protagonisti del pop tricolore come Carl Brave, Noemi, Ditonellapiaga, la rivelazione dell’ultima edizione di “Amici” Lil Jolie. E poi ancora: Caffellatte, Shama 24k e Piccolo Principe, tra i primi nomi annunciati della kermesse promossa da Roma Capitale insieme a Otr Live e a Rock in Roma. Direttore artistico e headliner della serata sarà proprio Carl Brave, che chiuderà l’evento con un’esibizione sulle note dei suoi succesi, da Posso a Makumba, il duetto con Noemi diventato uno dei tormentoni estivi di maggiore successo di questi anni.

Sarà possibile partecipare alla maratona musicale gratuitamente prenotandosi sul sito di ticketone.it a partire dalle ore 9 di domani, mercoledì 22 maggio.

A inaugurare l’edizione 2024 del Rock in Roma saranno, il 13 giugno, i CCCP. Il 14 sul palco dell’Ippdromo delle Capannelle si esibirà Gemitaiz, mentre il 15 sarà la volta di Gabry Ponte. Tra i concerti più attesi del festival, appuntamento fisso dell’estate musicale romana, quelli di Salmo e Noyz Narcos (21 giugno), Geolier (28 giugno), Calcutta (30 giugno), il rapper statunitense 21 Savage (16 luglio) e Tedua (27 luglio).