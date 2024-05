Coldplay, la band omaggia l'amore per Napoli con un video: ecco come e dove vederlo

“Tutto passa – A Tribute to Napoli by Coldplay” è il titolo dell’omaggio che la band capitanata da Chris Martin ha voluto fare al capoluogo partenopeo, scelto l’anno scorso come prima tappa italiana per il “Music of the Spheres World Tour”. Un breve trailer pubblicato circa un'ora fa nel profilo ufficiale Instagram della band ha anticipato l’uscita dell’intero video diretto da Stillz, che uscirà oggi sul canale broadcast della band alle 20 (orario inglese), dove la band in futuro comunicherà anche news sulla loro attività musicale.

Nicola Coughlan star di Bridgerton 3: la gavetta, gli amori e la lotta contro il body shaming

La risposta dei follower

Nel trailer si alternano immagini di persone comuni e scorci della città tra mare e stradine a quelle di Chris Martin sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona, che il 21 giugno 2023 ha ospitato 40 mila spettatori. A fare da colonna sonora è il brano “Viva la vida”, uno dei tanti successi dei Coldplay, che si sposa perfettamente alla frase “Tutto passa” che il signore protagonista del trailer si è tatuato sul petto. L’uomo racconta d’aver avuto tante disgrazie nella sua vita, sentite ancor di più perché molto emotivo, ma appunto la vita va avanti e tutto si supera.

Il sogno realizzato e il ritorno in Italia nel 2024

Indubbiamente a risaltare è un altro napoletano che orgogliosamente urla “La città più bella del mondo: Napoli”. Centinaia di follower hanno subito commentato: «È passato quasi un anno e nemmeno i Coldplay hanno superato il concerto a Napoli», ha scritto un utente.

Suonando a Napoli lo scorso anno Chris Martin ha coronato un suo grande sogno che, come lui stesso ha dichiarato, coltivava da 25 anni. Amante della tradizione musicale napoletana ha cantato “Napule è” di Pino Daniele e ricordato lo scudetto del Napoli vinto dalla squadra poco più di un mese prima, dopo 33 anni, indossando una sciarpa passata da un fan con su scritto “campioni d’Italia”. Un tributo che sicuramente ha reso orgogliosi tutti i fan napoletani e una vera dimostrazione d’amore che continua anche nel 2024 tramite i social.

I Coldplay torneranno in Italia nell’estate 2024 e la città scelta per quest’anno sembra essere Roma, che non li ospitava dal lontano 23 giugno 2003. Dal teaser video di “Music of the Spheres World Tour” si intravedono le immagini di Ponte Milvio, quindi è plausibile che lo stadio che ospiterà la band sarà l’Olimpico. Le date scelte sono 12, 13, 15 e 16 luglio.