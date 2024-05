Martedì 21 Maggio 2024, 23:36 - Ultimo aggiornamento: 23:37

Prima la lite per il bagno poi il raid a colpi di spranghe. L’allarme è scattato la notte tra domenica e lunedì in un ristorante kebab di piazza Sempione. La miccia si è accesa quando due clienti, uno straniero originario del Nicaragua e l’amico di origini filippine, dopo aver consumato la cena si sono diretti verso i servizi del locale. Dopo aver atteso alcuni minuti, hanno iniziato a bussare alla porta. Pochi istanti dopo sono usciti due uomini che, spazientiti, hanno dato il via alla lite. Insulti, minacce e qualche spinta prima di uscire dal ristorante. L’allarme sembrava rientrato quando, pochi istante dopo, sono tornati con altri due amici armati di coltelli, mazze e bastoni. Il gruppo ha preso di mira i due stranieri con calci e bastonate. Quindi hanno devastato il locale: hanno divelto le mensole, gli arredi, piatti, bicchieri.

L’AGGRESSIONE

Quando gli agenti del reparto Volanti sono arrivati sul posto, il gruppo si era già dato alla fuga. I poliziotti hanno subito soccorso i due clienti rimasti feriti a terra sono stati soccorsi e trasferiti, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Pertini.

Mentre sono state subito avviate le indagini: sono stati predisposti posti di blocco tra piazza Sempione e Conca d’Oro. Le ricerche sono andate avanti per diverse ore ma degli aggressori non c’era più traccia. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini di video sorveglianza del locale e della zona. Attraverso i fotogrammi potranno infatti essere ricavati indizi utili per risalire all’identità dei quattro aggressori. Infine gli agenti hanno ascoltato a lungo le due vittime che hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione e fornito i primi indizi per rintracciare i fuggitivi.

Lo scorso mese - il pomeriggio del 17 aprile - l’allarme per un raid analogo era scattato in una pizzeria di via delle Palme. In quel caso la rissa era scoppiata tra due gruppi di sudamericani. Gli agenti con un’indagine lampo avevano poi rintracciato e denunciato sette uomini e una donna tutti accusati a vario titolo di lesioni e danneggiamento.