Roma, incidente in via della Pisana: schianto tra un bus e una betoniera. Traffico in tilt

Un boato assordante e vetri in frantumi sull’asfalto: uno scontro violento, quello avvenuto questa mattina, verso le 8.30, all’altezza del civico 966 di via della Pisana. L’impatto ha avuto luogo in un punto piuttosto critico; per l’esattezza, in una curva che porta al Grande Raccordo Anulare. Uno schianto improvviso e inaspettato che ha visto come soggetti interessati due colossi della strada: un camion betoniera e un autobus della linea 808.

L'incidente

L’urto ha provocato gravi danni ad entrambi i mezzi di trasporto: la parte laterale dell’abitacolo del camion betoniera risulta completamente inagibile e il corrispettivo sportello di ingresso distrutto, così come i finestrini dell’autobus.

L’incidente, però, oltre ad aver causato danneggiamenti materiali ai veicoli coinvolti, ha messo gravemente a repentaglio la sicurezza dei passeggeri del bus. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito ma tutti sono rimasti estremamente provati e scossi dall’accaduto.

La conseguenza è stata inevitabile: un traffico intenso e disagi di circolazione. La fila chilometrica formata dai numerosi veicoli ha bloccato la zona per lungo tempo. Immediato l’intervento degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XI gruppo Marconi, i quali hanno provveduto a riattivare la viabilità e ad individuare eventuali responsabilità. Non si esclude, come causa principale della collisione, un tentativo di immissione nelle carreggiate dell’A90. Sono molti gli utenti online ad evidenziare la pericolosità di quel tratto di strada, stretta e tortuosa, e a consigliare di percorrerla ad una velocità moderata al fine di evitare incidenti. Comunque, come si suol dire, “tutto è bene quel che finisce bene” e la mancanza di feriti conferma il detto.