Con Federica Pellegrini la festa è fatta in casa

Il Circolo Aniene invade l’Auditorium Parco della Musica con le sue eccellenze sportive. Tanti campioni sono intervenuti nella sala Petrassi dove il prestigioso circolo presieduto da Massimo Fabbricini ha premiato i protagonisti dell’attività sportiva e soprattutto ha celebrato i trionfi ottenuti dai propri atleti in giro per il mondo. Fra i più applauditi il tennista Matteo Berrettini capace in poco tempo di scalare la classifica mondiale esaltando il pubblico romano che lo ha eletto a proprio beniamino. Dopo di lui il decibel degli applausi è impazzito per Simona Quadarella, che nel nuoto ha regalato vittorie esaltanti negli europei in vasca corta disputati in terra scozzese. Proprio gli atleti dell’acqua hanno fatto la parte del leone anche ieri sera. Tripudio infatti anche per Margherita Panziera e per la “divina” Federica Pellegrini arrivata in compagnia di Matteo Giunta. Emozioni allo stato puro, infine, ha regalato Alex Zanardi che ha ricambiato visibilmente commosso l’affetto dei presenti. Particolarmente orgoglioso anche il presidente onorario Giovanni Malagó che ha abbracciato uno a uno i suoi campioni. La serata presentata dal giornalista televisivo Jacopo Volpi ha avuto anche un intermezzo musicale. Sul palco il campione di canottaggio Lorenzo Porzio che, nella veste di direttore d’orchestra, ha incantato il pubblico con un’emozionante interpretazione dell’inno dell’Anime scritto dal maestro Ennio Morricone.

