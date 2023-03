Roma, da Gregorio Paltrinieri a Piero Codia, la meglio gioventù sul podio fa festa

Giovani campioni omaggiati alla Garbatella. Al teatro di piazza Bartolomeo Romano di scena gli assi del Belpaese. Complice l’undicesima edizione dell’“Italian Sportrait Awards” organizzata da Confsport Italia, presieduta da Paolo Borroni, che intende diffondere lo sport attraverso la promozione e l’organizzazione su tutto il territorio nazionale, nei paesi europei ed extraeuropei, di attività dilettantistiche sia a carattere amatoriale che agonistico. «Il riconoscimento - spiega Borroni - nasce nel 2012 nel tentativo di dare voce a tutti gli appassionati e tifosi di sport per eleggere i migliori atleti italiani, non soltanto in base ai risultati, ma premiando soprattutto chi ha saputo emozionare. Un premio, il primo in Italia, che non fa differenze tra atleti normodotati e diversamente abili, tra olimpici e paralimpici, perché lo sport è unico, come uniche sono le emozioni che trasmette».

Ed ecco il podio. Introdotti da Cristina Chiuso e Carlo Molfetta, anche loro atleti, sono consegnati il “Premio Top uomini” al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri e il ”Top donne” all’amazzone paralimpica Sara Morganti. E ancora “Premio rivelazione uomini e donne“ rispettivamente al canottiere Giacomo Perini e alla ginnasta ritmica Sofia Raffaeli: quest’ultima si porta a casa anche il “premio campione dei ragazzi”.

Premio giovani uomini e donne al nuotatore Lorenzo Galossi e alla schermitrice Matilde Molinari. “Team top uomini” alla magica staffetta4x100 maschile di nuoto formata anche da Nicoló Martinenghi, Thomas Ceccon, Piero Codia, arrivato con la moglie Caterina, e Alessandro Miressi. “Team top donne” alla nazionale di pallavolo. E ancora Premio team giovani al quattro senza under 19 femminile, premio team misto ai tuffatori Matteo Santoro e Chiara Pellacani. Arrivano anche alcuni giurati.

Ecco il regista Fausto Brizzi con la sua Silvia Salis, vice presidente vicario Coni, le attrici Linda Collini e Laura Barth, ambedue in nero, Justine Mattera e la pallavolista Giulia Pisani. Appaiono Giorgio Minisini e il campione olimpico di Taekwondo Vito Dell’Aquila. Ognuno felice di applaudire un riconoscimento per incoronare chi è riuscito a tenere tutti incollati davanti alla televisione e a regalare tante emozioni. Lucilla Quaglia