Ballando con le Stelle, da Peron a Minghi: in pista solo star

Tante star della tv al Church Palace per il compleanno della giornalista Marzia Roncacci che ha saputo mettersi in gioco e cambiare pelle partecipando, come concorrente, all’ultima edizione del talent show di Rai 1, “Ballando con le Stelle”. Per il mega party, la bionda giornalista ha scelto un look decisamente fashion sfoggiando un tubino bianco con particolari in perle e paillettes. Presente quasi al completo il cast di “Ballando con le Stelle”. Anche se la sua avventura come ballerina è terminata, Marzia ha avuto il tempo di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico. «Ballando con le Stelle è una di quelle esperienze che ti porti dentro per sempre. Per il ballo e per quello che accade dentro questo magnifico mondo», ha detto Roncacci. «Si stringono bellissime amicizie e poi ci si mette in gioco in ogni senso. Un’occasione straordinaria per la quale devo dire grazie alla Rai e a Milly Carlucci».

Tra gli ospiti, il ballerino Samuel Peron. La coppia artistica dello show di Rai 1 non ha resistito alla tentazione di esibirsi e, sulle note di Azukita, si è lanciata andare in una seducente merengue.



Non c’è dubbio, il rapporto che unisce Marzia al suo coach, è speciale. «Quando entro in sala per allenarmi con Samuel mi sento nuda, spogliata di tutte le certezze - ha raccontato la giornalista – non sai dove mettere i piedi e pensi non ci riuscirò mai. Invece con la perseveranza e la fatica raggiungi l’obiettivo». Tra i cento selezionati ospiti le ballerine Giulia Antonelli e Jessica De Bona, Tania Bambaci, Alessandra Tripoli e Suor Cristina che, però, è passata solo per un saluto. Molto apprezzata la performance dell’attore Enrico Lo Verso che si è scatenato in un sexy ballo latino. Sempre in pista, anche l’attore Angelo Russo, famoso soprattutto per avere interpretato l’agente Catarella nella fortunata serie ispirata al Commissario Montalbano.

Ad incantare tutti, uno straordinario Amedeo Minghi che ha intonato per Marzia uno dei suoi brani più celebri. Top secret solo l’età della festeggiata. «A una donna - ha detto Roncacci - non andrebbe mai chiesta». Meglio condividere sogni e progetti. «Confesso di essere felice personalmente e professionalmente - ha detto la festeggiata- Sono talmente legata a Tg2 Italia che potrei rinunciarci solo per una proposta molto invitante».

