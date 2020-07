Al Porto Turistico di Roma "Microfoni d'Oro" per voci da star

Premi d’autore e "on air" con vista sulle spiagge di Ostia. La scenografia, al calar del sole, è quella del Porto Turistico di Roma, tra cin cin e “risate di gioia” affacciati dalla terrazza panoramica ed Extra-Lux(ury) del noto locale che sorge sul Lungomare. Il mondo della radio è in festa per la decima edizione del prestigioso “Microfono d’Oro”, ideato e organizzato da Fabrizio Pacifici, in un'incantevole serata presentata dall'attrice Cosetta Turco, che sul palco si alterna alla madrina e modella venezuelana Salome Rodriguez. Premiati i più popolari speaker capitolini con gli award realizzati dal maestro orafo Giovanni Pallotta. C’è il comico Enzo Salvi, che ha ritirato un riconoscimento speciale al talento e, con Jodie Alivernini, anche quello per la trasmissione radiofonica di successo “Buongiornissimo Roma”. Foto, outfit glam e colorati. Mentre il vento muove gli abiti leggeri indossati dalle bellissime che hanno partecipato all’evento e posano da star per i flash al tramonto. Poi Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, alias “I Lunatici” di Rai Radio 2, e da NSL Radio Tv “Gli Inascoltabili” di Nicola Caprera, omaggiato dalla conduttrice Myriam Fecchi. Rivelazione per la "virale" hit estiva “Chanel Parfum” è l’influencer Silvia Tirado, giunta con il produttore Gabriele Pippo. Alberto Polifroni, oggi presidente di “Radio Italia Anni 60”, riceve il premio alla carriera. Non mancano gli idoli delle tifoserie per gli amanti del calcio: da Valeria Biotti e Danilo Galdino a Mario Corsi con Jonathan Caló, fino ad Antonio Felici. Ecco il cast di “A tutto Puff” capitanato Francesco Fiorini, figlio dell’indimenticato attore, musicista e poeta della romanità Lando (scomparso 3 anni fa), insieme a Bruno Stanzione. E ancora, spazio ai libri con l’autore Antonio Del Greco, che ha presentato il suo volume sul giallo di via Poma. L'instancabile presidente dell'associazione culturale "Romarterventi" Francesca Piggianelli saluta e riceve gli altri ospiti Danilo Fumiento, Greta Pierotti e Taty Tatiana, seguiti da Colleen Patricia Ryan, Francesca Ingrosso, Anna Nori e Andrea Menichelli. Selfie finale di gruppo sfocato, ma con un sorriso "contagioso" alla faccia del Covid.



