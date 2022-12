Enzo Salvi, morto il papà Antonio. Lo straziante messaggio d'addio: «Non so se ce la faccio senza di te»

Grande dolore per Enzo Salvi. L'attore ha annunciato sui social la morte di suo padre Tony: «Ciao papà mio - ha scritto - te ne sei andato all'improvviso». Antonio Salvi aveva 86 anni ed era molto legato al figlio Enzo. Quest'ultimo, profondamente colpito dalla perdita del genitore, nello straziante messaggio d'addio ha proseguito: «Non so se ce la faccio senza di te».

Enzo Salvi, morto il papà Tony

Tanti i messaggi i cordoglio da parte di fan e personaggi del mondo dello spettacolo. Sandra Milo ha commentato su Instagram: «Enzo, non trovo parole adatte per esprimerti il mio dispiacere se non dicendoti che ti sono sinceramente vicina in questo momento così doloroso della tua vita. Ti conosco e so quanto sei profondamente legato alla tua famiglia e quanto sia grande l'amore che nutri per i tuoi genitori. Un tenero abbraccio va a tua madre, a te, a tua moglie, ai tuoi figli». Messaggi sono arrivati anche da Valerio Staffelli, Paolo Conticini e Andrea Dianetti.

Antonio Salvi, conosciuto da tutti come Tony, era nato nel 1936 a Ostia, città dove ha trascorso gran parte della sua vita. In un'intervista di qualche tempo fa Enzo Salvi aveva definito suo padre e suo nonno «due capostipiti, due pionieri della città lidense e la portano sempre nel cuore». I funerali si terranno martedì 13 dicembre alle 10.30 nella chiesa di Regina Pacis a Ostia.