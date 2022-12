Stasera in tv, su Italia 1 “Din Don 5 – Bianco Natale”: trama e cast del film con Enzo Salvi

Stasera in tv, domenica 18 dicembre, su Italia 1 alle 21.20 andrà in onda Din Don 5 – Bianco Natale, il quinto film della saga Din Don con Enzo Salvi. Nel film diretto da Paolo Geremei, ritroviamo Don Donato alle prese con una nuova avventura diviso tra Roma e il Trentino. Il film, non è mai uscito al cinema nemmeno in Italia, visto che si tratta di una prodotto realizzato direttamente per la televisione. Din Don 5 infatti andrà in onda stasera per la prima volta nella televisione in chiaro. Il film è stato realizzato con il sostegno di Trentino Film Commission.

Stasera in tv, Din Don 5 - Bianco Natale: la trama

Din Don 5 Bianco Natale la trama - In questo quinto film della saga, si avvicina il Natale e l'aria sa di festa. Don Donato (Enzo Salvi) ha ormai lasciato la sua parrocchia nel Trentino per abbracciare la sua nuova posizione di cardinale della Santa Sede. A Roma però gli giunge la brutta notizia che suo zio nonché vescovo (Maurizio Mattioli) non sta bene e ha bisogno di cure così torna nella capitale per accudire il parente. Intanto in Trentino Gina continua a provocare il suo Edoardino sempre più geloso per i suoi atteggiamenti. Il film è stato girato in Val di Sole, in Trentino, con i suoi splendidi paesaggi tipici, i mercatini di Natale e tanta neve.

Il cast

Il cast - Enzo Salvi nei panni di Don Donato, Maurizio Mattioli è lo zio cardinale, Andrea Dianetti è Luigi. Crisula Stafida è Gina. Torna nel cast anche Arturo Gambardella, dopo la partecipazione nel film Gold Diggers.