Suburra 2, i protagonisti della stagione 2019

L’intero cast di Suburra 2 ha festeggiato, ieri sera, in un party esclusivo al Circolo degli Illuminati, l’avvio della nuova stagione televisiva su Netflix. Alessandro Borghi - candidato come miglior attore ai David di Donatello per il film Sulla mia pelle dove interpreta Stefano Cucchi - Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini, Francesca Acquaroli, Filippo Nigro, Barbara Chichiarelli, Paola Sotgiu, Carlotta Antonelli, Federica Sabatini, Cristina Pelliccia e Jacopo Venturiero hanno brindato al ritorno sul piccolo schermo augurandosi lo stesso successo della prima edizione che ha portato la serie stabilmente fra i primi venti show più visti.

Unica assente alla serata la sensuale Claudia Gerini rimasta a casa per una brutta influenza. Le musiche di Coez e del rapper Salmo hanno fatto scatenare in pista i selezionati invitati, come l’attore Luca Vecchi, le Coliche e i the Pills. La festa è proseguita fino a notte fonda e si è conclusa con un appuntamento virtuale al prossimo anno. Da parte di tutti i presenti, infatti, la piena consapevolezza che la storie raccontate da Suburra non si fermeranno e continueranno ad appassionare i tanti fan della fortunata serie.

