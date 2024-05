Meghan Markle, il nuovo show di cucina su Netflix girato in una piantagione di Cannabis: è polemica

Nuova polemica su Meghan Markle. La moglie del principe Harry torna a far discutere tutti per la location scelta per il suo nuovo show di cucina su Netflix: secondo un'esclusiva del Daily Mail si tratterebbe di una controversa fattoria con una vasta piantagione di Cannabis. La fattoria è da anni al centro delle lamentele dei vicini soprattutto per l'aroma che si diffonde dai suoi campi.

Meghan Markle, il nuovo show di cucina

Nel nuovo show, la cui produzione è già in corso, la duchessa di Sussex si mostrerà ai fornelli dando prova delle sue abilità in cucina tra una ricetta e l'altra.

Nonostante avesse a disposizione una cucina professionale nella sua villa a Montecito da 14 milioni di dollari, Meghan ha deciso di girare la serie in una casa più piccola, a sole due miglia di distanza: una fattoria con una tenuta di oltre 56mila metri quadrati.

La fattoria della Cannabis

I proprietari della casa da 5 milioni di dollari sono i filantropi Tom e Sherrie Cipolla. Ma da anni la fattoria è al centro di controversie a causa delle lamentele dei vicini per l'odore sprigionato dalla cannabis coltivata.

La California ha infatti legalizzato la coltivazione di cannabis e sono sorte negli ultimi anni decine di piantagioni nell'area di Carpinteria, che sono tra le più vaste negli Usa. La villa dei Sussex si trova nella vicina Montecito. Nel 2019, la contea di Santa Barbara ospitava il 35% della cannabis coltivata legalmente in California. Oggi l'area è conosciuta come la "capitale della cannabis della California".

