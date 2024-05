Asunta, la serie Netflix sulla 12enne uccisa dai genitori: la storia (vera) che ha sconvolto la Spagna

La miniserie è appena uscita, ma è già un successo su Netflix. Il tema centrale è l'omicidio della dodicenne Asunta Basterra, il delitto che sconvolse la Spagna quasi undici anni addietro, raccontato in sei puntate. Rosaria Porto e Alfonso Basterra sono i genitori di Asunta, una bambina cinesi adottata a nove mesi. La sua è la prima adozione internazionale nella Galizia. La storia ha inizio quando la coppia denuncia la scomparsa della figlia dodicenne.

La vicenda

La bimba viveva con la mamma, il padre, invece, abitava non distante.

I due genitori si erano separati dopo che Alfonso aveva scoperto che la Rosaria lo tradiva. Il corpo della dodicenne venne trovato un giorno dopo la denuncia da due ubriaconi vicino a un boschetto a Teo, non molto lontano da un casale della famiglia della donna.

Dettaglio che fa cadere i sospetti della polizia giudiziaria su Rosaria, il cui atteggiamento rafforza le ipotesi degli inquirenti. La donna, infatti, appena arrivata nel casale assieme ad un poliziotto della giudiziaria, preferisce usare un bagno al primo piano evitando di usarne altri due vicino alla porta d'ingresso. Il sospettoso agente dà una svolta alle indagini: entrando nel bagno dove la donna voleva andare, infatti, trova nel bidone della spazzatura parti di una corda arancione, la stessa trovata assieme al corpo di Asunta.

Così vengono arrestati prima la moglie e poi il marito. Nel 2015 la coppia fu condannata a 18 anni di carcere per l’omicidio premeditato della figlia Asunta. Secondo la sentenza del tribunale, i due avevano drogato periodicamente la figlia con del Lorazepam per tre mesi e la sera del 21 dopo aver cenato a casa del padre, entrambi i genitori somministrarono del Lorazepam in grande quantità alla figlia attraverso il pasto per stordirla. Dopo, la madre le legò braccia e gambe, la soffocò e la gettò sul ciglio della una strada. Ancora forti dubbi sul movente, ma due sono le ipotesi: la coppia avrebbe potuto uccidere la bambina perché diventata erede di un patrimonio che le avrebbero lasciato i nonni morti pochi mesi prima; oppure l'attenzione che i media avevano dedicato all'adozione di Asunta sarebbe diventato il motivo dell'allontamento della coppia.

Chi erano i genitori di Asunta

Rosaria Porto si è suicidata in carcere nel novembre 2020. Era un’avvocata figlia di un avvocato e di una docente universitaria, mentre il padre di Asunta, Alfonso Basterra era un giornalista di Bilbao noto per la sua partecipazione e diversi programmi radiofonici e tv. Sulla sentenza però sono emersi negli anni alcune incertezze sulle prove.

Asunta è disponibile su Netflix. Nel cast, diretto da Jacobo Martínez, recitano María León, Candela Peña, Tristán Ulloa e Javier Gutiérrez.