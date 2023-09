Supercontinente farà diventare inabitabile la Terra: lo studio sul clima che predice l'estinzione di massa

Secondo uno studio, il "supercontinente" potrebbe rendere la Terra inabitabile tra 250 milioni di anni. Le temperature estreme, le radiazioni e il collasso delle scorte alimentari creato dalla fusione dei continenti causerebbero un'estinzione di massa. Lo dice uno studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience.

In pratica il paleoclimatologo che ha condotto questo studio ha tratteggiato uno scenario estremo: il pianeta potrebbe diventare troppo caldo per consentire a qualsiasi mammifero - noi compresi - di sopravvivere. Il clima diventerà mortale grazie a tre fattori: un sole più luminoso, un cambiamento nella geografia dei continenti e un aumento dell'anidride carbonica.

Come si formerà il supercontinente e perché sarà inabitabile

Il supercontinente apparirà in futuro.

Cosa potrebbe succedere e come? Tutte le principali masse terrestri di oggi si uniranno in una sola, proprio come fecero circa 300 milioni di anni fa quando si formò la Pangea. E quando ciò avverrà, secondo le simulazioni, il clima del nostro pianeta potrebbe precipitare in uno stato estremamente caldo e quasi del tutto inabitabile per i mammiferi.

La superficie terrestre non è che un puzzle di lastre di roccia solida chiamate placche tettoniche. I flussi lenti nel mantello spingono e "strattonano" le placche sovrastanti. Circa ogni 400 milioni-600 milioni di anni, le placche alla deriva riuniscono i continenti in un unico supercontinente, che alla fine si rompe e ricomincia il ciclo. Daccapo.

I supercontinenti provocano il caos climatico per molte ragioni. Le grandi masse terrestri tendono ad avere temperature più estreme e climi aridi - si pensi alla Siberia, al Sahara, alle Grandi Pianure. Inoltre, negli interni secchi dei continenti, le reazioni chimiche tra roccia e acqua che normalmente intrappolano l'anidride carbonica (CO2) nei minerali rallentano, lasciandone di più nell'atmosfera per riscaldare il pianeta. Inoltre, saldare insieme i continenti tende a scatenare vulcani che sprigionano CO2, che si sommano all'effetto serra.

Quale studio predice questa estinzione di massa?

Per capire l'impatto climatico del prossimo supercontinente, Alexander Farnsworth, paleoclimatologo dell'Università di Bristol, e i suoi colleghi hanno esaminato "Pangea Ultima", una delle possibili configurazioni future di supercontinenti. Come la maggior parte degli scenari, coagula i continenti in un'unica massa terrestre centrata all'incirca sull'equatore.

Hanno inserito una mappa del supercontinente in due programmi informatici per simulare il clima e il ciclo del carbonio della Terra in base a una serie di possibili concentrazioni atmosferiche iniziali di CO2. Le simulazioni tenevano conto anche dell'aspettativa che il Sole brillerà circa il 2,5% in più tra 250 milioni di anni.

I modelli hanno previsto che i livelli di CO2 sarebbero aumentati tra le 410 parti per milione e le 816 parti per milione. L'aumento era dovuto sia all'aumento del vulcanismo sia a un rallentamento della cattura e sequestro del carbonio. «Spiegano molto bene che si tratta di una combinazione di entrambi i fattori, un doppio colpo», afferma il geofisico Ross Mitchell dell'Accademia cinese delle scienze, che non ha partecipato allo studio.

Anche al limite più basso della gamma prevista di concentrazioni di CO2, riporta Science, le temperature medie globali aumenterebbero di circa 5,5°C in più rispetto a oggi, mentre nello scenario a più alto contenuto di carbonio, le temperature salirebbero a 24,8°C, circa 9,4°C in più rispetto a oggi. «Si tratta di un clima piuttosto caldo», afferma Farnsworth.

Il caldo e la questione mortalità



Temperature così elevate si manifesterebbero con sbalzi di temperatura tali da uccidere i mammiferi, che muoiono anche a temperature di 35°C se il clima è molto umido. Anche in presenza di aria secca, temperature sostenute superiori a 40°C sono letali. Secondo lo studio, solo l'8%-25% di Pangea Ultima sarebbe adatto ai mammiferi, rispetto a circa il 66% della superficie terrestre prima dei cambiamenti climatici causati dall'uomo. Secondo Mitchell, ciò potrebbe innescare una lenta estinzione di massa dei mammiferi nell'arco di decine di milioni di anni. In effetti, una cosa del genere è già accaduta in passato. L'estinzione del Permiano-Triassico ha ucciso circa il 90% di tutte le specie sulla Terra e si era verificata dopo la formazione della Pangea.

Farnsworth non pensa necessariamente che tutte le specie di mammiferi andrebbero incontro alla morte. Gli uccelli sono sopravvissuti anche quando tutti gli altri dinosauri sono morti 66 milioni di anni fa. Allo stesso modo, secondo Farnsworth, un sottoinsieme di mammiferi potrebbe resistere al calore, anche se è più probabile un ritorno all'era dei rettili.