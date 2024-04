Nasa taglia i fondi del programma su Marte: «Portare campioni sulla Terra è troppo costoso»

La Nasa ridimensione il programma Mars Sample Return, destinato a portare sulla Terra campioni del suolo di Marte. Dagli 11 miliardi previsti, i costi sono infatti ridotti a 5-7 miliardi di dollari, ha detto oggi in una conferenza stampa online l'amministratore capo della Nasa Bill Nelson.

L'Italia tornerà a cercare la vita su Marte con la missione Exomars 2028

Taglio dei fondi e riduzione della durata del programma: i motivi

L'agenzia spaziale americana ha risposto così alle osservazioni del Comitato di revisione indipendente che nel settembre scorso aveva giudicato il programma «irrealistico» sia per i fondi economici che per i tempi di realizzazione indicati inizialmente nel 2040.

«Un budget di 11 miliardi di dollari è troppo costoso e la data di rientro del 2040 è troppo lontana», ha detto l'amministratore capo della Nasa riferendosi alle osservazioni del Comitato indipendente.

La decisione è perciò di non rinunciare alla missione, che «resta un importante obiettivo nazionale», ma di organizzarla con un budget inferiore.

Per questo la Nasa ha chiesto ai suoi ricercatori e ai tecnici di rivedere il programma: si baserà su tecnologie diverse da quelle previste in precedenza. L'agenzia spaziale americana intende trovare soluzioni per portare entro il 2020 i campioni del suolo di Marte sulla Terra.

«Missione rivoluzionaria»

«Atterrare e raccogliere i campioni in modo sicuro, lanciare un razzo con i campioni da un altro pianeta, cosa che non è mai stata fatta prima, e trasportare in modo sicuro i campioni a più di 33 milioni di chilometri sulla Terra non è un compito da poco. Dobbiamo guardare fuori dagli schemi - ha aggiunto Nelson - per trovare una strada che sia accessibile e che restituisca i campioni in tempi ragionevoli".

Anche Nicky Fox, responsabile del direttorato delle missioni scientifiche della Nasa, ha ribadito che «portare sulla Terra campioni scientificamente rilevanti da Marte è una priorità fondamentale» e ha osservato che «i nostri prossimi passi ci permetteranno di portare avanti questa missione rivoluzionaria».