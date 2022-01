Artico caldo, i ghiacci si sciolgono: è allarme per case e industrie. Permafrost libera tonnellate di anidride carbonica

Artico sempre più caldo e i ghiacci si sciolgono: è allarme per case e industrie. A rischio tra il 30 e il 70% delle infrastrutture - come case, strade e industrie - danni quantificabili per decine di miliardi di dollari e soprattutto il pericolo del rilascio di 1.700 miliardi di tonnellate di metano e anidride carbonica, ossia decine di volte quelli emessi ogni anno dalle attività umane in tutto il pianeta. Queste le conseguenze dello scioglimento del permafrost nelle zone attorno l'Artico.

Gli studi su Nature Reviews Earth & Enviroment

A definire questi scenari è una serie di sei studi pubblicati sull'ultimo numero di Nature Reviews Earth & Enviroment firmati da vari gruppi di ricerca internazionale tra cui l'Istituto di Tecnologia della California e le università di Oulu in Finlandia e Wageningen nei Paesi Bassi. Lo scioglimento del permafrost è considerato uno dei maggiori pericoli del cambiamento climatico, un fenomeno che si autoalimenta in quanto dovuto al riscaldamento delle regioni polari e che allo stesso tempo favorisce l'innalzamento delle temperature. Il permafrost è il terreno perennemente congelato che si trova principalmente attorno alle regioni polari e al cui interno sono intrappolate grandi quantità di carbonio sotto forma anche di gas come CO2 e metano che una volta rilasciati vanno nell'atmosfera favorendo il riscaldamento del pianeta. Un fenomeno difficilmente quantificabile che ha effetti globali e provoca anche gravi danni a livello locale, ad esempio con il cedimento dei terreni che si 'svuotano' dal sottosuolo con la conseguente distruzione di case, città, strade o condutture.

Danni e disastri che raramente finiscono al centro della cronaca se non in casi particolarmente gravi come l'incidente avvenuto lo scorso anno in Siberia, a Norilsk, luogo di una catastrofe ambientale per la rottura di alcuni serbatoi e la conseguente perdita di migliaia di tonnellate di carburante nei fiumi e nel mare Artico. Uno studio guidato dai ricercatori dell'università finlandese di Oulu ha tentato di stimare i danni prodotti alle infrastrutture e le possibili soluzioni. Secondo i ricercatori tra il 30 e il 70%delle infrastrutture residenziali, industriali e di trasporto sono localizzate in aree ad alto rischio.

Solo in Russia entro il 2050 i danni dovuti alla degradazione del terreno a causa dello scongelamento degli strati più profondi avrà un costo di 7 miliardi di dollari. Decine di miliardi includendo anche Canada e Stati Uniti. Per limitare i danni, e anche nuovi disastri come quello di Norilsk, bisogna intervenire al più presto - spiegano i ricercatori - con nuove soluzioni ingegneristiche che possano mettere in sicurezza quanto meno le infrastrutture più strategiche e pericolose come gli oleodotti e gli impianti industriali. Un altro studio guidato invece dal Caltech sottolinea come il permafrost rappresenti un enorme pericolo globale di cui però conosciamo ancora troppo poco a causa delle difficoltà di misurare quanto dei gas presenti nel sottosuolo - che si stima contenga 1.700 miliardi di tonnellate di carbonio, praticamente il doppio di quello già presente nell'atmosfera - si liberi effettivamente ogni anno. Diventa urgente - spiega la ricerca - investire di più e rapidamente su nuovi strumenti e studi per il monitoraggio del permafrost su larga scala e nella comprensione dei flussi del carbonio.